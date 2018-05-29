Полицейские в Казани напали на "Мисс Татарстан" и повалили на землю

"Мисс Татарстан — 2006" Виктория Буянцева обвинила полицейских в разбойном нападении на нее и ее мать во время вечерней прогулки в Казани, сообщает LIFE.
Пострадавшая написала заявление в полицию и разместила видео нападения в своем Instagram. На данный момент она обратилась к свидетелям произошедшего с просьбой откликнуться.
По словам Виктории, вечером 23 мая в Ново-Савиновском районе Казани трое мужчин в штатском набросились сзади на нее и ее мать.
"Один из них схватил меня за руку, в которой я держала мобильный телефон, и начал его вырывать, другой рвал с плеча мою сумку, а третий держал маму, чтобы она не могла помочь мне отбиться. Я вцепилась в свои вещи, в итоге мне заломили руку за спину и повалили на асфальт", — рассказывает Буянцева, отмечая, что от нападавших пахло алкоголем.
Когда на крики собрались прохожие, молодые люди начали кричать, а также утверждать, что они сотрудники правоохранительных органов. Они рассказали, что Буянцева — "опасный преступник", которого необходимо задержать, поскольку у нее есть наркотики. Когда кто-то из очевидцев попросил мужчин предъявить удостоверения, один из них показал документы. Оказалось, что его зовут Сергей Бобов.
В итоге Викторию все же увезли в отдел полиции, не взяв никого из присутствовавших на месте инцидента в качестве понятых. При этом двое из нападавших после задержания затерялись в толпе.
"Пока я была в отделе, туда привели молодую девушку, задержанную за "закладки", и мне было сказано: вон, видишь, такая же молодая и красивая, а мы у нее наркоту нашли и у тебя найдем", — вспоминает Виктория.
Буянцева, после того, как ее отпустили, отправилась в медицинский пункт, где получила свидетельство о том, что не находилась под действием алкоголя и наркотиков, а затем в травмпункт, где девушке диагностировали ушибы и растяжение суставов правой руки.
В пресс-службе УМВД по Казани сообщили, что сейчас по заявлению Виктории Буянцевой проводится служебная проверка. Региональное управление СКР также начало доследственную проверку инцидента.
Комментарии