Фото: avito.ru
Коттедж площадью 499 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 33 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом расположен на участке площадью 21 сотка в лесу на улице Горнолыжной недалеко от Змеиногорского тракта.
"Охраняемый посёлок закрытого типа, расположенный в сосновом бору. 21 сотка земли, ровный участок. Доступность к деловой части города в течение 5-7 минут", — уточняет автор объявления.
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