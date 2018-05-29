Новый глава ЯНАО стал самым молодым губернатором в России

Президент России Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности главы региона 30-летнего Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба Кремля.
Артюхов стал самым молодым руководителем региона в стране. Прежний губернатор Дмитрий Кобылкин досрочно прекратил свои полномочия, поскольку 18 мая возглавил Министерство природных ресурсов и экологии в новом правительстве России.
Выборы нового губернатора ЯНАО пройдут в единый день голосования 9 сентября.
Артюхов родился в феврале 1988 года. Он является выпускником Тюменского государственного университета. С 2010 года он работал в аппарате главы ЯНАО, с 2014-го был помощником Кобылкина, а в 2016 году его назначили вице-губернатором округа.
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