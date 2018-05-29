Украинский чиновник заявил о "проблемах" России с Крымским мостом

Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил о "проблемах", которые якобы возникли у России из-за Керченского моста, сообщает РИА Новости.
"Проблемы уже возникли. Наличие этого моста, во-первых, очень негативно сказывается на торговом судоходстве", — заявил Бабин в интервью украинскому порталу "Обозреватель".
Он не уточнил, в чем именно могут заключаться трудности.
Кроме того, Бабин пообещал "необратимые последствия" для моста, к которым, по его словам, может привести любой инцидент с торговым судном, которое идет по Керченскому проливу.
При этом чиновник признал, что подобный сценарий маловероятен, поскольку Россия принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности сооружения. В частности, проводятся проверки всех кораблей, которые идут из украинских портов.
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