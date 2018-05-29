Уральским военным предстоит испытать боевую машину "Терминатор", десять единиц которой поступят в Центральный военный округ до конца 2018 года, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
"Десять единиц будут поданы в III-IV квартале с целью проведения войсковых испытаний по определению форм и способов применения данных типов машин в боевых порядках", — заявил начальник автобронетанковой службы округа полковник Андрей Терюхов.
Ранее сообщалось, что "Терминатор" заменит на поле боя шесть обычных боевых машин пехоты и 40 мотострелков.
Боевая бронированная гусеничная машина БМПТ "Терминатор" создана на базе танка Т-90. Она призвана помогать танкам на поле боя — бороться с легкобронированной техникой, представляющей угрозу для танков, а также пехотой и вертолетами.
Вооружение БМПТ — две пушки калибра 30 мм, крупнокалиберный пулемет, а также противотанковый комплекс "Атака-Т". Экипаж машины — пять человек.
Комментарии