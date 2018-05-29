Уличный музыкант избил мешавшего ему прохожего в Москве

В Сети появилось видео, на котором уличный музыкант избивает мужчину, пытавшегося помешать выступлению, сообщает РИА Новости.
На записи видно, как один из прохожих останавливается около музыкантов и пытается сорвать выступление. Мужчина что-то выкрикивает в адрес коллектива и показывает неприличные жесты.
После мужчина подошел к барабанщику и стал трогать его за лицо. Музыкант вскочил и несколько раз ударил мужчину. Тот упал на землю, после чего барабанщик ударил его ногой.
Через несколько секунд очевидцы оттащили музыканта в сторону, и он продолжил выступление.
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