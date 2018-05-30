ТРЦ "Арена" в Барнауле заработал 30 мая. Такое решение накануне принял суд Индустриального района. Торговый центр был вынужден прекратить свою работу по требованию прокуратуры с 5 мая.
При этом, как стало известно порталу Amic.ru, кинотеатр сети "Киномир", расположенный в "Арене", откроется на сутки позже, чем все остальные отделы – то есть с 31 мая. К слову, именно здесь находится единственный в Алтайском крае кинотеатр IMAX. В "Киномире" уже заверили, что в данном зале можно будет в ближайшие дни увидеть премьеру фильма, которого с нетерпением ждали все фанаты "Звездных войн": "Хан Соло. Истории".
Напомним, приостановка работы "Арены" была связана с нарушениями норм безопасности, которые были выявлены в этом ТРЦ. Еще в конце марта прокуратура сообщала: "Неисправность системы пожаротушения, дымоудаления, блокировка эвакуационного выхода, отделка эвакуационных проходов горючими материалами, другие нарушения установлены при проверке ТЦ "Арена". В отношении виновных лиц будет принят комплекс мер реагирования".
Закрытие ТРЦ стало обеспечительной мерой по иску прокуратуры о запрете эксплуатации помещений "Арены" до рассмотрения дела по существу. Первое судебное заседание прошло 28 мая, повторное – 29-го числа. Ответчиками по иску стали сразу 13 юрлиц, все в форме ООО, среди них: "Колибри", "Марс", "Маршрут", "Меридиан", "Нептун", "Орбита", "Пилот", "Планета", "Плутон", "Титан", "Уран", "Феникс", "Юпитер". Дело рассматривала судья Наталья Костяная.
Проверки торговых центров в Алтайском крае начались после трагического пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", произошедшего 25 марта и унесшего жизни 60 человек.
Общая площадь ТРЦ "Арена" составляет 170 000 квадратных метров. Объект сдан в эксплуатацию в декабре 2015 года, ежедневно сюда приходят более 15 тысяч покупателей.
Комментарии
Видно занесли кому надо так как там работ было на 3 месяца...
Суд принял решение, а в суд занести трудней