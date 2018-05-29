Фотографию Криштиану Роналду убрали с сайта мадридского "Реала"

Фотографию форварда футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду удалили из раздела "состав" официального сайта клубного магазина мадридского "Реала", сообщают "Вести".
Вместо фото футболиста изображена майка с игровым номером португальца.
Журналисты уже не раз "разводили" Криша с его нынешней командой, а после победы "Реала" над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов-2018 (3:1) сам игрок намекнул на уход из команды.
Ранее инсайдеры анонсировали кардинальные изменения в линии атаки "Реала". Так, кроме ухода Роналду, который якобы недоволен своим новым контрактом, уехать из Мадрида может и другой дорогостоящий игрок — валлиец Гарет Бэйл.
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