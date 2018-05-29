Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал Европейский союз ввести санкции против нынешних властей Украины и в особенности в отношении украинского президента Петра Порошенко, передает ТАСС.
"Их активы в Европе должны быть заморожены, потому что речь идет об украденных у украинского народа средствах", — заявил Саакашвили.
Он также уточнил, что санкции против Порошенко нужны для того, чтобы в случае его поражения на выборах в 2019 году он не смог уехать жить в Европу.
"Ему будет некуда деваться. Он не сможет бежать в Россию. А я сделаю все возможное, чтобы никто его не ждал в Европе. А если и ждали, то прокуроры, следователи и полиция", — добавил он.
Также Саакашвили анонсировал свое скорое возвращение на Украину: "Оказать помощь украинской демократии в борьбе с коррупцией".
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