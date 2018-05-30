Среда, 30 Май, 04:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,64
€ 72,53
466982
13°
Обь
435см +36

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили на Украине

, ИА "Амител"
Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", после переехал на Украину

Фото: ruposters.ru

В Киеве застрелили гражданина России, ведущего одного из телеканалов, говорится в сообщении МВД Украины, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

"Происшествие произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно в спину, потерпевший скончался. Погибший — гражданин РФ 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов", — говорится в сообщении МВД.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, сообщает РИА Новости.

Ранее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что погибший — журналист Аркадий Бабченко.

"На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", — заявил собеседник украинского портала.

Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, освещал события Грузино-южноосетинского конфликта. Журналист покинул Россию после того, как неоднозначно высказался о жертвах крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В Киеве вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
03:17
СК возбудил дело об убийстве в Киеве российского журналиста Бабченко 0
02:29
Российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили на Украине 0
01:27
Российские ученые доказали токсичность наночастиц серебра 0
00:19
Ученые смогли разделить воду на две разные жидкости 0
23:44
Саакашвили призвал Евросоюз ввести санкции против властей Украины 0
23:28
Фотографию Криштиану Роналду убрали с сайта мадридского "Реала" 0
23:11
Неизвестные расстреляли человека на юге Москвы 0
22:51
Уличный музыкант избил мешавшего ему прохожего в Москве 0
22:36
"Терминатора" призвали на службу в Центральный военный округ России 0
22:15
Далай-лама назвал причину особенного положения России 0
21:53
Украинский чиновник заявил о "проблемах" России с Крымским мостом 0
21:36
Стали известны первые вопросы Путину на "Прямой линии" 0
21:18
Новый глава ЯНАО стал самым молодым губернатором в России 1
20:56
Анонимность в интернете предложили упразднить в СКР 1
20:39
Повредивший картину Репина заявил о давлении на него со стороны "всех" 2
20:25
Совфед готовит закон о выездной регистрации брака 0
19:49
Полицейские в Казани напали на "Мисс Татарстан" и повалили на землю 0
19:35
Mercedes начальника ГИБДД города Протвино протаранил Hyundai и скрылся 1
19:08
Коротко о главном: страсти по "Спичке", опрессовка и проблемы с посевной
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 мая
18:40
Самые забавные: голосуем за победителей фотоконкурса "Ох уж эти детки" 2
18:34
Парад детей и показ роботов устроят в Барнауле 1 июня, в День защиты детей 0
18:22
Песков прокомментировал израильское гражданство Абрамовича 4
18:05
Россиянка перевела $200 мужчине, выдавшему себя за актера из "Мстителей" 0
17:54
Алтайский край и Москва договорились о сотрудничестве 3
17:34
Песков рассказал, за какие заслуги Монсон получил российское гражданство 2
17:22
Отказ от мужчин: 106-летняя британка раскрыла тайну долголетия 4
17:13
Фирма из Барнаула за 12,7 млн установит в Лагерном саду Томска экран к ЧМ 0
17:02
Педагог унижала перед классом ребенка после отказа сдать деньги на жалюзи 5
16:53
Взрывной магазин: двое барнаульцев получили сроки за торговлю гранатометами 1
16:33
"Судаковый беспредел": барнаулец заснял на видео рыболовные достижения 0
16:21
Барнаульцы "перенарезали" территорию "Спички" с подачи Шонии и Ракшина 17
16:12
Шнуров записал песню после развода с Матильдой: "Думаю, о тебе думаю" 5
16:02
Боец ММА Джефф Монсон стал россиянином 3
15:53
Первая волна опрессовки завершена в Барнауле 1
15:42
Зал алтайского театра драмы отремонтируют полностью к Шукшинскому фестивалю 0
15:32
Детский омбудсмен Кузнецова составила план борьбы с опасностями в школах 2
15:25
"Горячая" "Спичка": как прошли резонансные публичные слушания в Барнауле 17
15:24
Россияне вновь начали массово брать кредиты на бытовую технику 9
15:11
Без нарушений: в Алтайском крае сдали первый ЕГЭ 0
15:09
Бийчанин едва не умер от укуса змеи из-за отсутствия в городе противоядия 21
15:04
Молодежь в регионах считает, что получает заниженную зарплату 26
14:50
Барнаулец устроил пальбу из пистолета и ранил двоих в Новосибирской области 2
14:40
Что-то новое: как оплатить покупки с помощью селфи 0
14:33
Житель Алтая два года был в бегах после кражи 250 тыс. руб. с базы отдыха 1
14:23
Ярмарка детских товаров пройдет на пешеходной улице в центре Барнаула 0
14:20
Секреты успешного маркетинга: как полюбить клиента? 3
14:12
Кишечную палочку нашли в ванильном пломбире 0
14:05
Продолжительность жизни россиян будут увеличивать за 300 млрд рублей в год 10
13:48
Ушел в неизвестном направлении: на Алтае бесследно исчез пенсионер 0
13:31
Бегающий по дороге агрессивный мужчина взбудоражил автолюбителей Барнаула 10

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.