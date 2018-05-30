Российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве застрелили, когда он возвращался домой из магазина. Убийца сделал несколько выстрелов в спину. Об этом заявил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко, сообщает LIFE.
"В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко. Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу", — написал Геращенко в своем Facebook.
По его словам, расследованием будут заниматься лучшие следователи.
Бабченко был убит вечером 29 мая. Как сообщали СМИ, в него несколько раз выстрелили в спину на лестничной клетке в момент, когда он возвращался домой из магазина. Рассматривается несколько версий убийства.
Комментарии
Зачем туда ездить. Жаль парня.