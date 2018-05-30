Вашингтон сохранит антироссийские санкции США до конца конфликта в Донбассе и передачи Крыма Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает ТАСС.
"Пока Россия не вернет Крымский полуостров под украинский контроль, санкции США, относящиеся к вторжению в Крым, продолжат действовать", — сказала Хейли.
Она добавила, что это касается и выполнения Минских соглашений в Донбассе, где по мнению США, ополченцы провозглашенных республик подчиняются российским военным.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и не собирается пересматривать воссоединение Крыма с РФ.
Комментарии
То есть пока в россии не сменится власть и прекратится анексия