Зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев заявил, что мера, согласно которой штрафы за нарушение ПДД будут направляться в дорожные фонды регионов, является своевременной, но этого недостаточно, чтобы кардинально решить вопрос с дорогами, пишет "Парламентская газета".
Во вторник, 29 мая, в Совфеде поддержали закон, касающийся формирования дорожных фондов. Поправки уточняют целевое использование получаемых этими фондами штрафов за нарушения ПДД. Эти средства можно будет использовать только на дорожную деятельность.
Васильев отметил, что поддерживает закон, но этих денег все равно недостаточно, чтобы полностью выполнить поручение президента России Владимира Путина. По его словам, сенаторы внесли ряд предложений, чтобы улучшить финансовую составляющую дорожных фондов субъектов РФ, чтобы пропорционально росло качество не только федеральных, но и региональных дорог.
Сенатор указал, что этот закон был разработан во исполнение поручений главы государства, которые даны после заседаний президиума Госсовета в 2014 и 2016 годах.
Васильев напомнил, что президент в своем послании Федеральному Собранию в очередной раз подчеркнул, что следует привести в порядок региональные и местные дороги. Сенатор отметил, что необходимо удвоить расходы на строительство и обустройство автодорог — данная норма позволит обеспечить увеличение объемов дорожных фондов регионов, хоть и не в полной мере. По подсчетам Федерального казначейства, речь идет о порядка 60 млрд рублей.
Васильев также подчеркнул, что эта мера своевременная, однако она не позволит решить вопрос кардинально: "Я проанализировал уровень финансовой обеспеченности дорожного хозяйства в регионах и могу констатировать, что с 2016 года происходит сокращение объемов дорожных фондов субъектов. Если в 2016 году объем региональных дорожных фондов составил 668 856 млн рублей, то в 2017 году — 556 017 млн рублей", — сказал он.
По его словам, эти суммы уже учитывают все источники формирования региональных дорожных фондов: акцизы на нефтепродукты, транспортный налог и межбюджетные трансферты из федерального бюджета.
Васильев отметил, что сокращение произошло из-за изменения норматива зачисления акциза на нефтепродукты в региональные бюджеты, а также за счет уменьшения ассигнований федерального бюджета, которые выделяются на предоставление трансфертов субъектам РФ.
Сенатор обратил внимание, что на региональном уровне качество дорог оставляет желать лучшего. Он привел статистические данные, согласно которым даже в административных центрах лишь немногим более 35% автодорог отвечают нормативным требованиям.
"Совет Федерации неоднократно ставил вопрос о возврате к зачислению акцизов на нефтепродукты в полном объеме в региональные дорожные фонды, а также об увеличении бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, в том числе на выделение межбюджетных трансфертов субъектам", — указал Васильев.
Закон о пополнении дорожных фондов за счет доходов от штрафов за нарушения ПДД Госдума приняла в третьем чтении 15 мая.
Комментарии
Но этих денег все равно недостаточно, чтобы полностью выполнить поручение президента Владимира Путина
Уменьшите свои аппетиты и заштопайте свои карманы. Тогда хватит на всё и даже больше.
Как могут сокращаться дорожные фонды, если у нас всё растёт и множится? Может хватит врать?