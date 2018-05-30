Правительство одобрило изменения в федеральный бюджет на 2018 год

Правительство России одобрило проект об изменении параметров федерального бюджета на текущий год и на плановый период 2019 и 2020 годов, направив законопроект на рассмотрение Госдумы, пишет "Парламентская газета".
Поправки относятся к законам "О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
Инициатива касается изменения объема доходов и расходов федерального бюджета и предусматривает рост доходов на 1,815 триллиона рублей, в том числе путем увеличения нефтегазовых доходов на сумму 1,755 триллиона рублей.
Кроме того, рост доходов обеспечат и ненефтегазовые поступления на сумму 59,8 миллиарда рублей. При этом по отношению к ВВП доля доходов увеличится на 1,7% и составит 17,4% к ВВП.
Объем расходов показывает рост на 61,9 миллиарда рублей и в текущем году составит 16,591 триллиона рублей, что эквивалентно 16,9% к ВВП.
Дефицит федерального бюджета сменится профицитом, который составит 481,8 миллиарда рублей, или 0,5% ВВП.
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