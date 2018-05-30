Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил повысить пошлины на нефть и ввести акцизы на экспортируемые нефтепродукты для того, чтобы снизить цены на бензин, сообщает пресс-служба омбудсмена.
"Чтобы бензин не дорожал, а дешевел, должны быть повышены экспортные пошлины на нефть и введены акцизы на экспортируемые нефтепродукты, прекращена частично или полностью практика возврата НДС экспортерам (на сырье и продукты первого передела)", — указал Титов.
По его мнению, "только так можно сбалансировать рентабельность продаж на внутреннем и внешнем рынке".
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала неприемлемым нынешний рост цен на бензин.
Матвиенко подчеркнула, что это затрагивает очень большую часть населения, в том числе с не очень большими доходами.
Напомним, за прошедшую неделю стоимость топлива марки АИ-92 повысилась почти на рубль.
Комментарии