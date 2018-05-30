Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что до конца 2018 года поднимут пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет, которое в настоящее время составляет 50 рублей в месяц, пишут "Известия".
"У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей. Вы помните, когда Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, сказал, что нужно определиться с этим пособием. Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать", — отметил Топилин.
По мнению экспертов, пособие на ребенка должно составлять не меньше 10 тысяч рублей, тогда это будет считаться реальной помощью. Они также считают, что выплаты должно взять на себя государство и их сумма будет определяться финансовым состоянием семьи.
В настоящий момент эти выплаты лежат на работодателях, от которых работницы ушли в декрет. Поэтому увеличение пособия может негативно отразиться на бизнесе компаний, полагают эксперты.
Ранее вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец дала поручение Министерству труда изменить критерии назначения выплат на первого и второго ребенка, которые были введены с 1 января текущего года.
Комментарии
До 80 рублей!))
Чиновники себе подняли зп до 100.000, а детям до 60р, вопрос, это на 2 памперса или на 4 рулона туалетной бумаги? Может отказаться от услуг сечина, чубайса и миллера, и платить детям по 5.000?
привет оккупированным )))