Четверых жителей Алтайского края в возрасте от 17 до 22 лет обвиняют в избиении до смерти мужчины, а также нескольких кражах и разбое, сообщает СУ СК по региону.
По данным следствия, в ночь на 1 июня 2017 года в Алейске двое подростков 16-ти и 17-лет со своим 22-летним знакомым распивали спиртное в квартире 44-летнего местного жителя. В результате произошедшего конфликта молодые люди жестоко избили хозяина квартиры, от чего он скончался на месте.
"После избиения они продолжили распивать спиртное, а утром, обнаружив, что мужчина не подает признаков жизни, покинули помещение. При этом один из подростков бросил непотушенный окурок сигареты на разбросанные вещи, после чего произошло возгорание жилища", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, следствием была доказана причастность одного из обвиняемых к совершению ряда краж. На протяжении трех месяцев он похитил телефон у жительницы Барнаула, а также вынес из квартиры жителя краевого центра телефон и ценности. Кроме того, из машины водителя такси он похитил ноутбук и телефон.
Также доказана причастность молодого человека и его 17-летнего знакомого к краже из гаража двух велосипедов и к угону автомобиля, который они разобрали и сдали на металлолом.
В ходе предварительного следствия молодые люди вину в совершении особо тяжкого преступления признали частично, перекладывая друг на друга ответственность в нанесении смертельных телесных повреждений мужчине.
"Однако проведенные и изученные следствием комплексные судебно-медицинские экспертизы показали, что смерть потерпевшего наступила от совместных противоправных действий обвиняемых", — пояснили в местном СК.
Отмечается, что уголовное дело насчитывает 16 томов, проведено значительное количество следственных действий — очных ставок, проверок показаний на месте, допросов несовершеннолетних в присутствии их представителей, допросов свидетелей и потерпевших.
Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
А где четвертый-то?
При этом один из подростков бросил непотушенный окурок сигареты на разбросанные вещи, после чего произошло возгорание жилища
Надо же, как удачно для подростка получилось, бросил окурок, а тут и возгорание. Иногда печка в бани только с третьей спички возгорается