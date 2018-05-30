На сегодняшний день география сети насчитывает уже более 200 магазинов по всей России. Теперь и в Алтайском крае появился свой "Галамарт". Более 7000 товаров для дома, дачи, спорта и отдыха, а также регулярные распродажи товаров сезонного спроса являются особенностью народных магазинов.
В Барнауле праздник по случаю открытия "Галамарт" будет проходить все выходные. 1 и 2 июня в ТЦ "Алтай" гостей ожидает много интересного.
1 июня, в честь Дня защиты детей, "Галамарт" запускает по-настоящему народную акцию. У каждого родителя будет возможность приобрести шоколадное яйцо Kinder Surprise всего за 1 рубль! Чтобы яйца из шоколада достались всем желающим, один покупатель сможет приобрести не более одного Kinder Surprise за эту цену.
Также в программе праздника:
- шок-цены, действующие только в дни открытия. Например, электрочайник за 199 рублей, сушилка для белья за 299 рублей, подушка за 99 рублей или надувной матрас за 299 рублей;
- гарантированные подарки за покупку от 500 рублей;
- супер-конкурс "Вынеси за 60 секунд". Участники веселого забега смогут забрать бесплатно все, что успеют донести до кассы!
- главный подарок праздника для самого удачливого гостя - телевизор.
Дни праздничного открытия: 1 и 2 июня с 10 часов
Адрес магазина: ТЦ "Алтай", пр. Космонавтов, 6В
Galamart.ru
Комментарии
Это они не подумали, киндер за рубль. Чтобы получить этот киндер, наши жители не пожалеют денег на такси чтобы добраться до туда, отстоять в очереди и возможно даже подраться)))