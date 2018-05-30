Фото: 22.mchs.gov.ru
Эксперты от МЧС назвали наиболее вероятную причину пожара в барнаульском ТЦ "Весна", случившегося в минувшее воскресенье.
Как рассказали порталу Amic.ru в пресс-службе регионального главка экстренного ведомства, вероятнее всего, пожар произошел из-за неосторожности при курении.
"По всем признакам там просто в этом месте нет иного источника возгорания, кроме как из-за неосторожности. За углом торгового центра находилось неофициальное место для курения. Самое очевидное, что из-за неосторожности и произошло возгорание. Других вариантов пока нет", — отметил представитель ГУ МЧС.
По словам собеседника, в данный момент в произошедшем разбираются правоохранительные органы.
Напомним, что ЧП в ТЦ "Весна" на улице Малахова произошло 27 мая. Данные о возгорании поступили в 12:28.
Очаг пожара находился на наружной части строения, под облицовочной плиткой. Общая площадь возгорания составила порядка двух квадратных метров. Внутри ТРЦ горения и серьезного задымления не было.
Система автоматического оповещения в "Весне" сработала должным образом, а администрация ТРЦ оперативно эвакуировала посетителей и персонал.
На место прибыли 18 единиц техники и 49 человек личного состава. Возгорание ликвидировали в считанные минуты.
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Брехня))))