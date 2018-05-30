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Учительницу, унижавшую ребенка из-за денег на жалюзи, уволили из школы

, ИА "Амител"
Директор школы также получил выговор от главы муниципалитета

Фото: sadovnick.ru

В Приморье уволили учительницу младших классов, которая неделю издевалась над учеником, сообщает телеканал 360.

"Ситуация в школе поселка Угловое решена. Своевременно были удовлетворены требования родителей по факту некорректного обращения с учеником со стороны их классного руководителя. По информации управления образования Артемовского городского округа, классный руководитель был уволен из школы", — сообщил телеканал.

Директор школы также получил выговор от главы муниципалитета.

Родители школьника пожаловались на учительницу после того, как та заставляла второклассника чистить зубы перед всем классом, заявляя, что у него плохо пахнет изо рта.

Отношение к ребенку у педагога резко стало негативным после того, как его семья отказалась сдавать деньги на жалюзи для ее кабинета.

Председатель Национального комитета родителей Ирина Волынец потребовала уволить педагога.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

30.05.2018 10:42
гость

Очень жалко, что из-за гопников-родителей( видел эту историю вчера по ТВ) страдают нормальные люди((( Чуть что ни так - бегом в прокуратуру! На этих бесконечно жалующихся чудодеток и чюдородителей смотреть противно

0  1
30.05.2018 10:42
- гость -

Как и в каждой профессии есть такие и есть другие... Старенький я уже давно за 50 ,но никогда не забуду нашу учительницу по математике,которая запросто могла назвать дураком, идиотом ну до матов не доходило... К сожалению успевать в математике дано далеко не каждому, как и в химии например... Такие "учителя" делают воспоминания о школе неприятными на всю жизнь.

1  0
30.05.2018 10:44
- гость -

30.05.2018 10:42
гость Почему родители именно гопники ? Раскройте тему до конца...

1  0
30.05.2018 10:46
- гость -

Правильно выгнали. Другим будет наука, границы есть и их нужно видеть.

1  0
30.05.2018 10:56
- гость -

30.05.2018 10:42

гость

Ну вы то себя конечно же к нормальным относите?
Или вы учитель которому родители должны кабинет обставить и фуршеты устраивать по окончанию каждого учебного года?
Ещё подарки чуть не забыл, " на память" !
ЛЕСОМ чудо-гопо-родителе-учетилей!

1  0
30.05.2018 11:04
- гость -


30.05.2018 10:56
- гость -
Правильно. Пусть лучше солнце в глаза ребенку светит, но 200 р не сдам

0  0
30.05.2018 11:12
Википедия



Го&#769;пники (также гопы&#769;, го&#769;пстеры, гопари&#769;, собирательно — гопота&#769;[1], гопоте&#769;нь, гопьё, гоп-компания) — жаргонное слово русского языка, обозначающее представителей городской прослойки низкого социального статуса, малообразованной и не имеющей моральных ценностей, состоящей из агрессивно настроенной молодёжи (подростки), обладающей криминальными чертами поведения (реже близкой к криминальному миру), часто происходящей из неблагополучных семей[2][3][4], и объединяющейся по признакам контркультуры (неформальной субкультуры). Термин широко употребляется в России и странах бывшего СССР (с конца XX века[4]).

0  0
30.05.2018 11:14
- гость -

30.05.2018 11:04
- гость - Унижать то зачем ребенка. Надо с родителями разбираться. Неужели это не понятно. Или у нас через одного такие вот "учительницы" в стране.

0  0
30.05.2018 11:17
- гость -

30.05.2018 10:46
- гость -
Правильно выгнали. Другим будет наука

КТО работать будет? вроде как недостаток учителей и врачей в селах, деревнях.
А сбором денег мог бы заниматься родительский комитет, по хорошему-то.

0  0
30.05.2018 11:20
Дядька

Тут, намедни одна училка родила от ученика.

0  0
30.05.2018 11:30
- гость -

30.05.2018 11:20
Дядька

может она лучше кандидатуры для продолжения рода не нашла.
с годами мужички такими похабными становятся

0  0
30.05.2018 11:32
- гость -


30.05.2018 11:14
- гость -

Согласна. Ребенок то причем.
Неизвестно еще как там у неё "пахнет". Педагог нашлась..

0  0
30.05.2018 11:34
- гость -

...заставляла второклассника чистить зубы перед всем классом, заявляя, что у него плохо пахнет изо рта... А это как понимать ? Это скотство ! со стороны "педагога". Пусть на рынок идет торговать или подъезды мыть и там принюхивается.

0  0
30.05.2018 11:39
- гость -

Правильно. Пусть лучше солнце в глаза ребенку светит, но 200 р не сдам
есть САНПины и прочие нормы где прописано сколько должно быть освещения и прочее.
Школа обязаны затемнить если нарушено, а деньги собирайте родители ага, фиг
Правильно что пожаловались..

0  0
30.05.2018 11:41
Грантштейн

И это педагог? Унижать ребенка при всем классе - это педагогика? Она этому в педВУЗе обучалась?
Правильно выгнали с волчьим билетом. С такими замашками пускай устраивается в дубачки на зону. Там такой контингент, который ей близок.

Но еще хуже таких горе-учителей, те, кто их защищает.
Это такая новая формация рабского сознания - а и правильно унижает, ведь щас дети такие наглые стали.
Открою секрет: дети всегда ведут себя так, как ты себя с ними поставишь. А уж педагог и вовсе должен обладать опытом конструктивного общения с детьми.
Но нет, проще же за.морить ученика перед всем классом, унизить... Чтобы у ребенка психологическая травма на всю жизнь осталась.

0  0
30.05.2018 11:54
- гость -

Половина женского коллектива не умеет аккуратно ходить в туалет и осуществлять текущую гигиену после процесса... К концу рабочего дня запах стоит в помещении. И что теперь заставить некоторых учиться подтираться прилюдно ?

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