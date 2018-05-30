Учительницу, унижавшую ребенка из-за денег на жалюзи, уволили из школы

В Приморье уволили учительницу младших классов, которая неделю издевалась над учеником, сообщает телеканал 360.
"Ситуация в школе поселка Угловое решена. Своевременно были удовлетворены требования родителей по факту некорректного обращения с учеником со стороны их классного руководителя. По информации управления образования Артемовского городского округа, классный руководитель был уволен из школы", — сообщил телеканал.
Директор школы также получил выговор от главы муниципалитета.
Родители школьника пожаловались на учительницу после того, как та заставляла второклассника чистить зубы перед всем классом, заявляя, что у него плохо пахнет изо рта.
Отношение к ребенку у педагога резко стало негативным после того, как его семья отказалась сдавать деньги на жалюзи для ее кабинета.
Председатель Национального комитета родителей Ирина Волынец потребовала уволить педагога.
Комментарии
Очень жалко, что из-за гопников-родителей( видел эту историю вчера по ТВ) страдают нормальные люди((( Чуть что ни так - бегом в прокуратуру! На этих бесконечно жалующихся чудодеток и чюдородителей смотреть противно
Как и в каждой профессии есть такие и есть другие... Старенький я уже давно за 50 ,но никогда не забуду нашу учительницу по математике,которая запросто могла назвать дураком, идиотом ну до матов не доходило... К сожалению успевать в математике дано далеко не каждому, как и в химии например... Такие "учителя" делают воспоминания о школе неприятными на всю жизнь.
30.05.2018 10:42
гость Почему родители именно гопники ? Раскройте тему до конца...
Правильно выгнали. Другим будет наука, границы есть и их нужно видеть.
30.05.2018 10:42
гость
Ну вы то себя конечно же к нормальным относите?
Или вы учитель которому родители должны кабинет обставить и фуршеты устраивать по окончанию каждого учебного года?
Ещё подарки чуть не забыл, " на память" !
ЛЕСОМ чудо-гопо-родителе-учетилей!
30.05.2018 10:56
- гость -
Правильно. Пусть лучше солнце в глаза ребенку светит, но 200 р не сдам
Го́пники (также гопы́, го́пстеры, гопари́, собирательно — гопота́[1], гопоте́нь, гопьё, гоп-компания) — жаргонное слово русского языка, обозначающее представителей городской прослойки низкого социального статуса, малообразованной и не имеющей моральных ценностей, состоящей из агрессивно настроенной молодёжи (подростки), обладающей криминальными чертами поведения (реже близкой к криминальному миру), часто происходящей из неблагополучных семей[2][3][4], и объединяющейся по признакам контркультуры (неформальной субкультуры). Термин широко употребляется в России и странах бывшего СССР (с конца XX века[4]).
30.05.2018 11:04
- гость - Унижать то зачем ребенка. Надо с родителями разбираться. Неужели это не понятно. Или у нас через одного такие вот "учительницы" в стране.
30.05.2018 10:46
- гость -
Правильно выгнали. Другим будет наука
КТО работать будет? вроде как недостаток учителей и врачей в селах, деревнях.
А сбором денег мог бы заниматься родительский комитет, по хорошему-то.
Тут, намедни одна училка родила от ученика.
30.05.2018 11:20
Дядька
может она лучше кандидатуры для продолжения рода не нашла.
с годами мужички такими похабными становятся
30.05.2018 11:14
- гость -
Согласна. Ребенок то причем.
Неизвестно еще как там у неё "пахнет". Педагог нашлась..
...заставляла второклассника чистить зубы перед всем классом, заявляя, что у него плохо пахнет изо рта... А это как понимать ? Это скотство ! со стороны "педагога". Пусть на рынок идет торговать или подъезды мыть и там принюхивается.
Правильно. Пусть лучше солнце в глаза ребенку светит, но 200 р не сдам
есть САНПины и прочие нормы где прописано сколько должно быть освещения и прочее.
Школа обязаны затемнить если нарушено, а деньги собирайте родители ага, фиг
Правильно что пожаловались..
И это педагог? Унижать ребенка при всем классе - это педагогика? Она этому в педВУЗе обучалась?
Правильно выгнали с волчьим билетом. С такими замашками пускай устраивается в дубачки на зону. Там такой контингент, который ей близок.
Но еще хуже таких горе-учителей, те, кто их защищает.
Это такая новая формация рабского сознания - а и правильно унижает, ведь щас дети такие наглые стали.
Открою секрет: дети всегда ведут себя так, как ты себя с ними поставишь. А уж педагог и вовсе должен обладать опытом конструктивного общения с детьми.
Но нет, проще же за.морить ученика перед всем классом, унизить... Чтобы у ребенка психологическая травма на всю жизнь осталась.
Половина женского коллектива не умеет аккуратно ходить в туалет и осуществлять текущую гигиену после процесса... К концу рабочего дня запах стоит в помещении. И что теперь заставить некоторых учиться подтираться прилюдно ?