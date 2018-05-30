Миллиардер Джордж Сорос заявил, что Евросоюзу придется столкнуться с масштабным финансовым кризисом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Сорос предположил, что кризис может разразиться из-за роста курса доллара и оттока капитала с развивающихся рынков. Среди потенциальных причин для потрясений предприниматель назвал срыв сделки по иранской ядерной программе и разрушение трансатлантического союза ЕС и США.
Миллиардер также обратил внимание на "территориальную дезинтеграцию" Евросоюза, проявлением которой стал выход Великобритании из сообщества. Другими предпосылками к кризису он назвал миграционный кризис и приход к власти "популистов".
"Все, что могло пойти не так, пошло не так. Формулировка "экзистенциальная опасность" для Европы больше не фигура речи, а суровая реальность", — подчеркнул Сорос.
Для того, чтобы избежать негативных последствий, миллиардер предлагает радикально реформировать ЕС, а также реализовать аналог плана Маршалла для Африки. Он предполагает выделение около €30 млрд в год на поддержку стран континента, что позволит ослабить миграционные потоки в Европу.
Комментарии
Амёба что то говорит.
И коню понятно, что в Сирии не просто так замутили. Беженцы, по расчёту и должны дизориентировать всё в европе. Пиндосы и хохляцкую тему замутили, по той же причине.
Создание хаоса в европе поможет снижению экономики ЕС, и миграции капиталла в СШП.
Торговый оборот между ЕС и США около 100 миллиардов евро, в экономику сша Ес вложил триллионы евро, поэтому ЕС покочевряжится и сделает как им Трамп велит, введет санкции против Ирана. Именно это должно спровацировать то о чем тут говорит Сорос, кстати выходец из Европы.