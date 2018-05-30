Россиян предупредят о рисках досрочной смены пенсионного фонда

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что необходимо активизировать работу по информированию россиян о рисках досрочного перехода из одного пенсионного фонда в другой, пишет "Парламентская газета".
"Проблем здесь много, и это не только возможное изменение возраста выхода на пенсию. Сегодня в ряде регионов десятки тысяч граждан, достигших пенсионного возраста, не могут рассчитывать на страховую часть пенсии. Маленькие или серые зарплаты, нехватка официального трудового стажа и страховых баллов — все это приводит к тому, что гражданин не может пользоваться своими страховыми правами", — рассказал Нилов о широкой дискуссии вокруг вопроса пенсионного обеспечения.
Еще одна проблема — отсутствие у людей информации о рисках досрочного перехода из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, чем часто пользуются недобросовестные коммерческие структуры и оставляют граждан без инвестиционного дохода.
"Ситуация постепенно меняется, появляется социальная реклама, но такую работу нужно активизировать, чтобы защитить людей от финансовых потерь", — подчеркнул депутат.
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