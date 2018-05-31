ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за 2017 год

Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Маркет", в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", информирует о раскрытии информации:
- по пункту 9 п.п. "а" годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
- по пункту 9 п.п. "б" структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ и услуг);
- по пункту 9 п.п. "в" о применении метода доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов;
- по пункту 20 п.п. "а" цена на электрическую энергию;
- по пункт 20 п.п. "б" основные условия договора купли-продажи электрической энергии;
- по пункту 20 п.п. "в" информация о деятельности энергосбытовой организации.
Информация в полном объеме опубликована на сайте: http://www.em-ensbyt.ru