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Полиция в Барнауле зафиксировала очередной факт сбыта фальшивой купюры номиналом 5000 рублей — неизвестные рассчитались подделкой в одной из торговых сетей краевой столицы.
"При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине данная купюра не была обнаружена. После передачи ее в кредитно-финансовое учреждение был осуществлен пересчет денежных средств и выявлен поддельный денежный билет номиналом 5000 рублей серии БА № 6976952", — уточняют в ГУ МВД по Алтайскому краю.
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Отметим, что за последнее время это не первый факт сбыта фальшивой банкноты номиналом 5000 рублей в Барнауле. В частности, о подобном факте сообщалось в начале апреля. Обстоятельства выявления подделки были аналогичными.
Комментарии
неизвестные рассчитались подделкой в одной из торговых сетей краевой столицы
Неужели так хорошо сделана, что продавец ничего не заметила? Ей так часто дают пятитысячные купюры, что она даже не посмотрела внимательней?
Ценности от такой информации ноль!
Если органы хотят чтобы продавцы/кассиры находили фальшивки, надо озвучивать признаки подделки! Что не так, на что смотреть!