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Фальшивые купюры номиналом 5000 рублей продолжают "гулять" по Барнаулу

, ИА "Амител"
Очередная подделка была сбыта в одну из торговых сетей краевой столицы

Фото: vestirama.ru

Полиция в Барнауле зафиксировала очередной факт сбыта фальшивой купюры номиналом 5000 рублей — неизвестные рассчитались подделкой в одной из торговых сетей краевой столицы.

"При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине данная купюра не была обнаружена. После передачи ее в кредитно-финансовое учреждение был осуществлен пересчет денежных средств и выявлен поддельный денежный билет номиналом 5000 рублей серии БА № 6976952", — уточняют в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Читайте также: Осторожно, фальшивомонетчики: в Барнауле выявили поддельные 5000 рублей

Отметим, что за последнее время это не первый факт сбыта фальшивой банкноты номиналом 5000 рублей в Барнауле. В частности, о подобном факте сообщалось в начале апреля. Обстоятельства выявления подделки были аналогичными.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.05.2018 10:37
гость

неизвестные рассчитались подделкой в одной из торговых сетей краевой столицы

Неужели так хорошо сделана, что продавец ничего не заметила? Ей так часто дают пятитысячные купюры, что она даже не посмотрела внимательней?

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30.05.2018 11:26
- гость -

Ценности от такой информации ноль!
Если органы хотят чтобы продавцы/кассиры находили фальшивки, надо озвучивать признаки подделки! Что не так, на что смотреть!

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