Фраза пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова "толочь воду в ступе" заставила призадуматься зарубежных журналистов, которые попытались перевести российский фразеологизм на английский язык, пишет "Лента.ру".
Расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США Песков прокомментировал выражением: "По-русски это называется "толочь воду в ступе".
Отмечается, что, разобравшись со смыслом самой фразы, журналисты приступили к поискам собственных аналогов фразеологизма.
К примеру, было использовано выражение "passing water through a sieve", которое переводится как "пропускать воду через решето". Также журналисты вспомнили фразу "flogging a dead horse", что означает "погонять мертвую лошадь".
Расследование по делу о вмешательстве России в американские выборы Мюллер начал в мае 2017 года. Обвинение предъявлено 19 лицам, в том числе тринадцати россиянам.
Комментарии
Никакой из английских вариантов не подходит.
Да нет это неправильное решение.. Да нет это правильное решение. От этих фраз точно иностранцы сломают голову.
- Чай будешь?
- Да наверно нет!
Песков сам чем занимается - нам воду в уши льет нормально отвечать не может (одним словом секретАРЬ)