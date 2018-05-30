Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что содержащиеся в законопроекте правительства о поправках в федеральный бюджет изменения прогноза социально-экономического развития свидетельствуют о продолжении роста российской экономики, пишет "Парламентская газета".
Во вторник, 29 мая, правительство направило на рассмотрение палаты поправки в законы "О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
"В данном законопроекте правительство фиксирует уровень инфляции ниже 4%, которые ранее были заложены в трехлетнем бюджете. На 2,2 процентных пункта увеличивается показатель реальной заработной платы населения. Это говорит о положительной динамике развития экономики России", — отметил Володин.
Он сообщил, что поправки в бюджет включают как увеличение расходов на 61,9 млрд рублей, так и перераспределение уже заложенных в бюджете 162,8 млрд рублей.
"В общей сложности увеличение бюджетных ассигнований на реализацию важных для социального и экономического развития страны проектов составит 224,7 миллиарда рублей", — добавил Володин.
В частности, законопроект предполагает поддержку отечественных автомобилестроителей за счет выделения им субсидий на 36,4 миллиарда рублей.
Поддержку получат и сельхозпроизводители через направление 5 миллиардов рублей на докапитализацию "Россельхозбанка".
Ряд поправок направлен на реализацию приоритетных проектов в регионах. В их числе продолжение программы по обновлению парка машин скорой помощи и школьных автобусов — на эти цели предлагается направить по 2,5 миллиарда рублей.
Выделяются средства на важные для регионов объекты инфраструктуры. На 2,9 миллиарда рублей предлагается увеличить ассигнования на закупку лекарств в рамках национального календаря профилактических прививок. 740 миллионов рублей будут направлены на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
Володин также обратил внимание на то, что в своих поправках правительство РФ реализовало возможность поддержки ряда важных направлений, которые ранее "не нашли отражения в законе о бюджете". В числе таких направлений он назвал субсидии на творческие проекты в области музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества.
"Это и субсидии Российской академии наук, необходимые для финансового обеспечения государственного задания — 370 миллионов рублей. В связи с увеличением объема экспертиз проектов, планов по НИР и других работ, без такой поддержки не обойтись", — уточнил Володин.
Он также напомнил, что осенью Госдуме предстоит решить задачу по реализации стратегических задач на период до 2024 года и перерабатывать госпрограммы под заложенные в документе приоритеты: "Сегодня очень важно, чтобы все Комитеты Государственной Думы совместно с новым правительством уже летом в рамках "нулевого чтения" начали формировать основу для этой работы".
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