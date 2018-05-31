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Пять причин покупать автозапчасти в магазинах сети "Автотрейд"

, ИА "Амител"
Почему стоит остановить свой выбор на магазине автозапчастей "Автотрейд"?

"Автотрейд" — крупнейшая торговая сеть автозапчастей, филиалы которой успешно работают по всей стране. В Барнауле это прекрасная возможность приобрести качественные и недорогие автозапчасти как собственной марки SAT®, так и лучшую продукцию со всего мира.

Как выбрать подходящий магазин автозапчастей? Почему именно "Автотрейд"?

Ассортимент

"Автотрейд" — это более 70 тысяч наименований автозапчастей: от сальников, прокладок и приводных ремней до кузовного железа, деталей двигателя, трансмиссии и подвески. В наличии всегда имеются запчасти различных брендов.

Собственная продукция по выгодной цене

SAT® — это  собственная торговая марка "Автотрейда", выведенная компанией на рынок в 2000 году. Многие автовладельцы уже оценили качество этих запчастей, пользующихся неизменным спросом. Запчасти производятся более чем на 50 заводах, расположенных в разных странах мира.

Удобное расположение

Проспект Строителей, 96 — здесь совершать покупки будет удобно жителям любого района. В магазине можно приобрести практически все, что может потребоваться в случае поломки авто.

Квалификация специалистов

Необходимо приобрести автозапчасть? Специалисты "Автотрейда" помогут выбрать нужную. 

Менеджеры магазина высокой квалификации помогут подобрать запчасти, предложат альтернативные варианты, ответят на все вопросы и расскажут обо всех характеристиках продукции.

Магазин online

Удобный поиск нужных деталей и навигация, а также много полезной специализированной информации, каталог продукции и помощь онлайн-консультанта — все это вы найдете на официальном сайте компании "Автотрейд". Добро пожаловать!

В любой сфере бизнеса тенденция развития означает успех для дела. "Автотрейд" работает на рынке уже 20 лет, и можно с уверенностью сказать, что слагаемые его успеха — это качество, ассортимент, надежность, стабильность.  Все эти годы федеральная сеть по продаже запасных частей для авто "Автотрейд" демонстрирует уверенный прогресс, расширяя географию своей работы.

"Автотрейд"
г. Барнаул,
пр. Строителей, 96
тел.: 8 (3852) 560-550
Сайт: autotrade.su

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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