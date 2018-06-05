Герои рубрики "Бизнес-ланч с профи", безусловно, люди разные, и все же немного похожи друг на друга. Чем? Целеустремленностью, динамикой жизни, волей, желанием быть лучшими в своем деле, меняться самим к лучшему и менять мир вокруг себя.

Именно к этой категории людей и относится наша сегодняшняя собеседница — Ольга Маренкова, руководитель компании "Мебель Черноземья".

И по традиции беседовали мы в гостях у постоянного партнера нашей рубрики — кафе "Лакомка".

- Ольга, если говорить о занятости женщины, о том, что женщина должна успевать. Вы – мама троих детей: старшим вашим двойняшкам четырнадцать, а младшему – полтора года. Вы – бизнес-леди. Как удается все это совмещать? Я к чему такой вопрос задаю – есть много женщин, которые отказываются от рождения детей в пользу работы, в пользу бизнеса, карьерного роста.

- Это вообще не про меня. Да, я четко понимала всю свою сознательную жизнь, чего я хочу, как я представляю себе свое будущее, кто я в будущем. И все-таки изначально я – человек семьи. Для меня приоритеты семьи всегда на первом месте. Все, что я делаю, и мой бизнес в том числе, в первую очередь для детей. Может быть, это утрированное отношение, но моя задача, как мамы – обеспечить детей хотя бы какой-то "подушкой безопасности", дать им шанс в перспективное будущее, особенно в наше нестабильное время.

- Нередко логика такая: нет детей, никого обеспечивать не нужно, ответственности никакой…

- Качество жизни тогда страдает, потому что счастливая женщина – это какая женщина? Та, у которой есть любимый мужчина и дети, у которой есть теплый очаг и интересное дело. Не смогла бы назвать себя счастливым человеком, если бы у меня одна сторона — бизнес, работа — зашкаливала, а в другой было бы пусто. Это как если ты один палец ударишь, у тебя будет болеть вся рука, тебе будет некомфортно, несмотря на то, что все остальные четыре живы-здоровы. Я считаю, что все должно быть в гармонии.

- А старшие как приняли рождение маленького? Разница большая.

- Все девять месяцев мы спорили – а кто будет. Одной нужна была сестренка, а другому – братишка. В итоге, когда родился Матвей, все были безумно счастливы и рады. Первое, что делает мой сын, приходя из школы, берет брата, и они идут смотреть мультики или играть в игрушки. И это так мило и дорого мне! А как забавно дети говорят про братишку: "Он пахнет, как тысяча ангелов! Это самый красивый ребенок на свете!" (смеется).

- Старшие уже подростки. Сложный возраст.

- Да, это тревожный возраст для родителей, когда мы заново налаживаем наши отношения уже именно с позиции взрослых людей. У Александры и Андрея свое мнение, видение, как должно быть и как вообще идти по жизни. Безусловно, здесь уже вариант "это нельзя, это можно" не подходит. Надо прислушиваться и находить какие-то компромиссы.

- А как нужно воспитывать детей, чтобы они были самостоятельными?

- Держать иногда себя за руки и за ноги, не лезть к ним каждую минуту их жизни, давать возможность сделать первые шаги в неизвестном пространстве. Позволять самостоятельно дойти до школы, совершить покупку в магазине или сделать "взрослую" работу по дому. Да, ты контролируешь, но они об этом не знают, да, ты видишь их, но они об этом не знают. Они чувствуют твою силу, верят, что ты поможешь, и делают самостоятельно свои шаги. Я предпочитаю, если говорить образно, научить ребенка плавать, нежели караулить его постоянно на воде.

"Мы учились друг у друга"

- Ольга, как началась дорога в бизнес?

- Думаю, она началась еще в детстве, когда мои родители начали свое дело в лихие 90-е. Находясь на учете по безработице в службе занятости, мама (нас, кстати, у нее трое) защитила проект своего бизнеса и получила так называемые "подъемные" от государства на его развитие. Нас с братом активно вовлекали в ревизии, контроль срока годности, разбор товара, уборку магазина. В пятнадцать лет, в стремлении избавиться от родительской опеки, выучила ненавистный в то время мне немецкий язык и поступила в педагогический лицей. Дальше БГПУ, факультет иностранных языков. На пятом курсе организовала небольшой сельский магазин. Но в силу отсутствия опыта дело быстро заглохло.

Позже, уже после рождения двойняшек, в 2006 году я попала на свою первую серьезную работу – в издательский дом "Алтапресс" на должность менеджера рекламной службы. Я с большой благодарностью и теплом вспоминаю это время, своих наставников Елену Аксенову и Юрия Петровича Пургина. Считаю, что здесь сформировалось мое видение себя в будущем, моя мечта. Пройдя путь от менеджера до руководителя отдела продаж, поняла, что не хочу останавливаться на достигнутом. Поступила на MBA, где я увидела…

- …другие возможности?

- Интересных людей. У нас собралась просто шикарная группа. Ребята все молодые, с энтузиазмом, с огоньком в глазах, которые хотели вершить, творить, развиваться. Многие уже работали на руководящих позициях в крупных компаниях. Мы многому учились друг у друга, делились опытом. Этот этап моей жизни дал уверенность в своих силах и понимание, куда идти дальше. Именно тогда, пройдя жесткое собеседование, я оказалась в абсолютно новой для меня сфере бизнеса FMCG (Fast Moving Consumer Goods), в компании Danone.

- Региональным представителем?

- Супервайзером. Компания с мировым именем отличалась высокими стандартами и европейским уровнем работы, начиная с безопасности каждого сотрудника заканчивая амбициозными задачами по региону. Особенно меня впечатлила организация работы с командой. Целостное обучение включает в себя всю историю возникновения компании, кто стоял у истоков, состав продукта, процесс изготовления, ценности компании. Процесс обучения и тренировки навыков проходит постоянно, и именно благодаря этому формируется и лояльное отношение сотрудников к компании, и высокий командный дух.

Это был познавательный и интересный, но в то же время достаточно тяжелый период в моей жизни. Это как раз та компания, где ты живешь ради работы. Встречаясь на обучении в Новосибирске с руководителями, которые уже работали много лет, я слышала: "Оля, какая семья! Забудь про семью! Ты что!". На тот момент дети пошли в первый класс. И когда я домой приходила, в десять-одиннадцать часов вечера, они уже спали. В итоге я поняла, что это не совсем то, к чему я стремилась… Что я упускаю что-то важное.

О риске

- Как появилась в вашей жизни компания "Мебель Черноземья"?

- Моя коллега по прошлой работе Ирина Мелентьева как раз возглавляла "Регион Сибирь" по компании "Мебель Черноземья". И пригласила меня попробовать себя в качестве руководителя. Не имея опыта в работе с мебелью вообще, но будучи опытным продажником и универсальным руководителем, решила попробовать. На собеседовании генеральный директор Николай Иванович Послухаев сказал: "Хороший ты человек или плохой, мы посмотрим чуть позже. Цифры все расскажут"…

- Он собственник?

- Да, Николай Иванович пришел на фабрику простым инженером, поднял компанию до холдинговой. Его трудовой стаж более сорока лет! И, несмотря на это, он каждый день в строю. Как он говорит: "Я знаю, сколько раз мой работник вдохнул и выдохнул, я знаю все на своем предприятии". А на фирменных часах в приемной холдинга тоже его легендарная фраза: "Лучше нас за нас никто не сделает!".

- Получается, предприятие "Мебель Черноземья" еще в советские годы работало?

- Да, комбинат "Мебель Черноземья" был создан в 1943 году. Тогда в военное время производили товары народного потребления, старались восстановить город из руин. В 1997 году была создана холдинговая компания. Вообще, в Воронеже много мебельных компаний, но "Мебель Черноземья" считается одним из градообразующих предприятий. И вопрос "куда идти за мебелью" практически не стоит! И это заслуживает уважения. В 2010 году компания начала свою историю в Сибири. На тот момент рынок был полон мебельными брендами. И "Мебели Черноземья" было тяжело заходить. Было открыто три филиала: Новосибирск, а спустя два года – Барнаул и Томск.

- А чем вас предприятие привлекло?

- Качество, достойный дизайн. Я, если честно, на тот момент мало что понимала в мебели, но просто сравнила то, что есть на рынке, на бытовом уровне. Потому что важно продавать продукт, который ты любишь, который тебя устраивает, иначе получается, что ты обманываешь не только себя.

- То есть все честно?

- Да, все, безусловно, честно.

- У вас дома мебель вашего предприятия?

- Конечно. И я не вижу для себя других альтернатив.

- А как случилось, что вы все-таки стали собственницей?

- Все, что ни делается – все к лучшему. Но мы не всегда понимаем и принимаем это. 2014 год был для многих предпринимателей непростым. Несмотря на то, что барнаульский филиал нашей компании был на хорошем счету, в целом Сибирь была нерентабельна. В начале 2015-го было принято решение закрыть филиалы во всех трех городах. Оставлять один город смысла не было в силу того, что была общая логистика, складские помещения. А на тот момент у нас в Барнауле была сплоченная и сильная команда. Работали четыре салона. И я не могла смириться с решением о закрытии: ты работаешь, вкладываешь душу, а в итоге тебе говорят: "Знаете, мы тут решили, что все!". Конечно, я была не согласна, убеждала, просила … Но решение уже было принято. И тут меня осенило: я хочу продолжать работать в этой компании, хочу продолжать свое дело здесь, в Барнауле, я не вижу себя где-то еще. Написала письмо с проработанным бизнес-планом. Меня поддержали заместитель генерального директора по розничной торговле Сорокина Валерия Викторовна, мои близкие. И все, затаив дыхание, понесли это письмо Николаю Ивановичу Послухаеву, который прочитал его и сказал: "Ну, не знаю, надо подумать". Через месяц мне дали добро. В том числе на рассрочку, чтобы я смогла выкупить все салоны, которые здесь были.

На тот момент осталось два работающих салона. Чтобы их выкупить, мне пришлось заложить строившийся тогда дом. Можно сказать, на кон поставила все имущество семьи! Было страшно!

- Получается, все в вас верили?

- Думаю, да. У нас за годы сотрудничества сложились хорошие отношения с Николаем Ивановичем. Определенная дерзость, которая присутствует в моем характере, ему всегда импонировала. Если бы он в меня не верил, то ничего бы и не случилось. За это доверие я ему очень благодарна! Ведь это был первый такой опыт компании "Мебель Черноземья", когда директор филиала выходит из компании, но при этом остается с ней. И, на самом деле, мы наделали много шума. Все мне потом звонили, спрашивали: "Как вообще ты так умудрилась? Ты не боишься?".

- Тяжело было самостоятельно наращивать обороты?

- После закрытия филиала основной костяк команды остался со мной. Мы экономили на всем, прощупывая почву, насколько мы в такой самостоятельной роли на рынке сможем выжить. Нас так убеждали в нашей нерентабельности. Не скрою, было недопонимание некоторых финансовых перспектив — не знала, какой подвох нас может ждать. Но постепенно мы рассчитались, стали даже расширяться. Через год вновь открыли салон в ТЦ "Алтай", а в 2017-м появился салон в г. Бийске. Мы растем и крепнем. Дай бог, так будет и дальше.

- Клиент становится постоянным?

- Да, и это очень важно. В городе Воронеже в силу того, что компания "Мебель Черноземья" существует много лет, ее выбирают из поколения в поколение. И это, конечно, заслуживает уважения и еще раз подтверждает высокое качество мебели. Мы надеемся, что в нашем городе сложатся такие же семейные традиции. У нас есть коллекция "Русь Петровская", выполненная из массива дуба. Дуб считается самым качественным материалом для изготовления мебели премиум-класса, ведь, чтобы использовать дуб в производстве, он должен расти 120 лет. Представляете! Вот сейчас посадим деревце, и из этого дуба смогут сделать мебель для наших внуков. Когда наши консультанты презентуют данную коллекцию, они говорят: "Это ваша семейная реликвия. Мебель, выполненная из массива твердолиственных пород, считается капиталовложением, так как каждый год дорожает на десять процентов". То есть если вы купили, например, новую машину в автосалоне, и, выехав из него, она сразу подешевела на тридцать процентов. Но если вы купили мебель из дуба, то с годами она приобретает еще большую ценность, так как одно из преимуществ данного материала – это возможность реставрации.

- А что дальше?

- Куда мы идем дальше? На данный момент у нас много грандиозных планов! И все они направлены на повышение лояльности барнаульцев и жителей края к компании "Мебель Черноземья". Задача, которая стоит перед персоналом, заключается в первую очередь в том, чтобы помочь клиенту создать уют и гармонию в своем доме, максимально облегчить острую проблему выбора! Уверена, все сталкивались с бесконечной дилеммой ремонта, подбора мебели и аксессуаров. Мы хотим сделать качественный и профессиональный интерьер доступным каждому в нашем городе. Хотим развенчать миф о том, что дизайнерский интерьер доступен только "избранным". Именно поэтому было решено создать группу компаний единомышленников под названием "Интерьер плюс", в которую вошли как дизайнеры, так и компании по отделочным материалам, освещению, аксессуарам и мебели. Это комплексное предложение позволяет клиенту получить помимо бесплатной профессиональной визуализации от дизайнера, кучу преференций от каждой из этих компаний. Согласитесь, это и приятно, и очень важно, когда делаешь ремонт или переезжаешь в новое жилище, каждая копеечка на счету!