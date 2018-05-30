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Синоптики передали штормовое предупреждение в Алтайском крае на конец дня 30 мая и сутки 31 мая — в регионе ожидается очень сильный ветер и грозы с градом.
"В Алтайском крае в конце дня 30 мая и сутки 31 мая ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 22-27 метров в секунду, дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град", — информирует региональный Гидрометцентр.
Если в среду в крае будет достаточно тепло и температуры составят +23...+28 градусов, то в четверг похолодает, и в дневное время будет +14...+19 градусов.
А вот уже 1 июня, согласно данным синоптиков, осадки в крае должны сойти на нет. Также существенно потеплеет. Температуры днем поднимутся до +23...+28 градусов.
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