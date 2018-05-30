Фото: vk.com/incident_22
Асфальт частично провалился на дороге в Бийске в районе остановки общественного транспорта "Трест".
О яме сообщили очевидцы в социальных сетях. "Остановка "Трест" напротив "Аникса", кусок асфальта провалился", — отмечает автор заметки в паблике "Инцидент Бийск".
Жители наукограда уже начали обсуждать появление провала. "Заметил, когда заезжал на парковку, чуть колесом не попал. Вроде недавно только залили колодец, и опять под землю уходит", — отмечает один из горожан.
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А кто-то и вовсе выражает весьма эсхатологические настроения, называя происходящее "началом конца".
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