Фото: forum.zarulem.ws
Сотрудники ГИБДД в Барнауле 30 мая проводят профилактическое мероприятие "Пешеходный переход" — под пристальное внимание инспекторов попадут и водители, и пешеходы.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, рейд направлен на предупреждение правонарушений среди водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, а также выявление правонарушений, допускаемых пешеходами.
Водителям за подобные нарушения грозят штрафы в размере от 1500 рублей до 2500 рублей, а пешеходам — в размере 500 рублей.
Комментарии
На фото девушка на пятихатку попала. Если сразу оплатит, то 250 руб. Еще сейчас время потеряет пока протокол составят. Вот лишние были время и деньги? Еще и здоровьем рисковала
чаще эти рейды надо проводить
я вас умоляю!!!! когда у нас пешеходам штрафы выписывали?
лучше за теми, кто не пропускает пешеходов пусть охотятся
30.05.2018 11:29
- гость -
Выписывают, сам видел. Только мало. Надо почаще такие рейды делать.
Кстати, водители в Барнауле стали гораздо более дисциплинированными, пропускают пешиков. А вот насчет пешиков это не так. Зачастую вижу ситуацию, когда на ПП запрещающий сигнал для пешиков, и процентов 95% народа стоит и ждет разрешающего сигнала. Но есть один-два, которым плевать,и они упрямо прутся на красный.
О даааааа, есть в жизни справедливость!!!
Почаще бы таких
барановнарушителей отлавливали!
30.05.2018 11:52
Грантштейн
Полностью согласен! От себя добавлю: перекресток Ленина-С.Западная есть доп. секция при повороте направо. Пешикам в это время горит красный. Поворачиваешь по доп. секции на зеленый, и тут тебе под колеса кидается идиот, которому лень вместе с 15 чел. постоять лишние 15 секунд. Сигналишь, а ему хоть бы хны, даже голову не повернет.