В отборочном туре из 100 участников были выбраны 10 лучших, среди которых оказалась и барнаульская вокалистка Анна Филипчук.
Сейчас на сайте "Детского Евровидения 2018" проходит голосование. Каждый желающий может проголосовать за Анну и приблизить Барнаул к победе! Отдать свой голос можно до 1 июня включительно, а 3 июня состоится национальный финал, который решит, кто из ребят представит Россию на международном конкурсе в этом году. Барнаул от международного финала отделяет всего один шаг.
Свой творческий путь Аня Филипчук начала с шоу-театра песни "Каприз" имени Елены Щербаковой, неоднократно становилась победительницей музыкальных и творческих конкурсов разного уровня.
В настоящее время Аня является студенткой академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2017 году она дошла до полуфинала престижного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна ".