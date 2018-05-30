Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии могут повысить в России

Министерство труда и социальной защиты России предлагает повысить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2019 год на 6 месяцев — с 246 до 252 месяцев, сообщает РИА Новости.
С целью постепенного доведения периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей, законопроектом предлагается повышение ожидаемого периода выплаты на 6 месяцев.
Соответствующий законопроект уже подготовлен ведомством. Минтруд отметил, что "ожидаемый период выплаты" подразумевается только при расчете накопительной пенсии. При расчете страховой пенсии с 1 января 2015 года данный показатель не применяется.
Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определяется ежегодно с 1 января 2016 года. Это делается на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.
Ранее сообщалось, что копии платежных документов, подтверждающих уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, можно будет направлять в Пенсионный фонд в форме электронного документа. Отметка кредитной организации об исполнении на указанных документах также станет необязательной.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что пенсионная реформа в России может начаться уже в 2019 году, добавив, что пенсионное обеспечение должно формироваться из двух частей — государственной и внедренной корпоративной. В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин ранее заявлял, что продолжительность жизни в стране к 2030 году должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше.
Комментарии
Кто-нибудь что-нибудь понял?
30.05.2018 12:23 На этом все система пенсионная держится. Люди не понимаю, как им пенсия начисляется в принципе, когда по всем документам одно выходит, а на деле меньше, а если будешь возникать через суд, то и вовсе скажут, что они там ошиблись и сделают еще меньше. Так что, в таких тонкостях-то и вовсе черт ногу сломит, но очевидно одно - в том, что не понятно, совершенно точно нет ничего хорошего.
Копите баллы, софинансируйте, выбирайте фонды, живите до 50
Мужчины в России живут на 90 месяцев меньше женщин, и уходят на пенсию на 60 месяцев позже, значит срок дожития у мужчин должен быть меньше на 150 месяцев , т.е. 246-150=94 месяцев, следовательно, пенсия при аналогичных условиях с женщинами должна быть больше как минимум в 2 раза!!!