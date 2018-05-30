29 мая в шатре Монблан горнолыжного комплекса "Авальман" прошла презентация невероятного нового жилого комплекса "Новая высота" от Специализированного застройщика "Главалтайстрой" и группы компаний ИСК "СОЮЗ".
Презентация была насыщена событиями. Танцующие зеленые балерины, эко-фуршет, скрипка и чирлидеры...А в завершении всего — розыгрыш полета на вертолете, победители которого отправились осуществлять свою мечту прямо с фуршета.
Дома в жилом комплексе "Новая высота" будут возведены из кирпича. ЖК "Новая высота" будет сочетать дома высокого класса, отличные планировки и маленькое количество квартир на этаже, а также особое безопасное и экологичное благоустройство.
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