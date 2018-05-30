В Омске по просьбе посетителей установили 15 дополнительных лавочек в парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советском, сообщается на сайте администрации города.
"Происходят случаи, когда мы недосчитываемся скамеек на парковых аллеях. Бывают и особо экстремальные случаи, когда скамейки приходится буквально выуживать из большого озера. Как они туда попадают, догадаться нетрудно. Мы призываем посетителей к культурному отдыху, а накопившийся стресс предлагаем сбрасывать, катаясь на аттракционах", — рассказал директор муниципального предприятия "Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич.
Как сообщили в департаменте имущественных отношений мэрии Омска, пять новых "малых архитектурных форм" появились в Советском парке, десять — в парке имени 30-летия ВЛКСМ.
Всего в Советском парке установлены 44 скамьи, в парке имени 30-летия ВЛКСМ — 84. Кроме того, сейчас на предприятии собирают новые лавочки из поддонов, места для которых будут зависеть от пожеланий посетителей парков.
Комментарии
А у нас и не на лавочках посидеть , ни в озеро выбросить. Парк Изумрудный не работает. Что думает по этому поводу власть? Когда заставит арендатора заниматься парком и использовать его согласно договору и по назначению? Амител, задайте этот ВОПРОС к Карлину и Дугину. Ну фоициально через депутатов обратитесь чтоли