Фото: barnaul.org
Улицу Привокзальную начинают асфальтировать в центре Барнаула в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает городская администрация.
Ранее было проведено фрезерование поврежденного асфальта, демонтирован старый бордюрный камень и установлен новый. Сейчас дорожники ремонтируют колодцы, расположенные на проезжей части. Работы по асфальтированию начнутся во второй половине дня 30 мая, начиная от улицы Новоугольной в сторону автовокзала.
Автомобилистов просят быть внимательными, поскольку эти работы обернутся частичным ограничением движения.
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В целом ремонт улицы Привокзальной будет выполнен в границах улицы Новоугольной и площади Победы. Стоимость работ превышает 7,3 миллиона рублей.
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