Депутат Госдумы от Алтайского края, член "Единой России" Наталья Кувшинова посетила с рабочим визитом Солтонский район. Она, как куратор партийного проекта "Культура малой Родины", проверила его исполнение в муниципалитете, а также исполнение других проектов.
"К сожалению, 90% домов культуры требуют ремонта по объективным причинам, потому что они строились в 60-70-х годах. Поэтому в прошлом году было принято решение запустить проект. Радует то, что нам удалось отстоять этот проект перед федеральным Минфином на ближайшие три года. Поэтому мы рассчитываем, что и в будущем Алтайский край будет получать финансирование на эти цели", — уточнила депутат.
Но Наталья Кувшинова подчеркнула, что региону нужно качественно и эффективно отработать уже полученные средства. Главное — стало ли людям комфортнее в ДК после ремонта.
По словам главы района Михаила Лудцева, в районе реализуется несколько партийных проектов "Единой России", а также краевые программы, направленные на развитие сельских территорий.
Районный Дом культуры в 2018 году стал участником проекта "Культура малой Родины" и получил 800 тысяч рублей.
Еще по одному проекту — "Детский спорт" — в спортзале Солтонской школы летом проведут капитальный ремонт. Сегодня зал затапливает, потому что пол ниже грунта.
Наталья Кувшинова подчеркнула, что в этой работе важны не только сроки, но и качество.
"За семь лет в крае отремонтировано порядка сотни сельских спортзалов по этому проекту. Наша задача – контролировать, чтобы никаких сбоев в реализации проекта не было", — уточнила депутат.
Наталья Кувшинова рассказала также об изменении закона об образовании в части целевого обучения. Ведь главная проблема сел сегодня — отсутствие молодых специалистов.
"Сегодня мы ориентируемся на то, чтобы каждый регион мог выбирать, каких специалистов ему готовить по целевому направлению. Например, в Алтайском крае нужны аграрии, врачи, учителя в сельской местности. Соответственно, необходимо обеспечить законодательно, чтобы эти целевые места занимались не просто "платниками", а предоставлялись тем ребятам, которые готовы потом приехать на территорию и от трех до пяти лет отработать", — отметила Наталья Кувшинова.
По ее мнению, молодым специалистам необходимы подъемные либо льготное ипотечное кредитование.
Комментарии
Промышленность и сельское хозяйство надо поднимать - Культуре без этого ни как, "будет пьяной в грязи барахтаться".
вот только нашей верхушке это не надо совсем, и никто не поедет в деревню. Походит дамочка по грязевым улочкам два дня и вернется благополучно в московскую квартирку с депутатской зп. Имитация бурной деятельности, результат 0