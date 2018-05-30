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Александр Карлин объявил об отставке с поста губернатора Алтайского края

, ИА "Амител"
Он руководил регионом более 12 лет - с 2005 года

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, возглавлявший регион более 12 лет, объявил о своей отставке с занимаемого поста в среду, 30 мая.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания регионального правительства. Регионом Александр Богданович руководил с 2005 года.

Очередные выборы губернатора Алтайского края должны были состояться осенью 2019 года, однако в связи с уходом Карлина с поста выборы будут досрочными.

Александр Богданович Карлин родился в 1951 году в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края. В 1972 году с отличием окончил Свердловский юридический институт. Карьеру начал в прокуратуре Бийска. Был следователем, старшим следователем, помощником прокурора города, заместителем прокурора района. В 1982 году Карлин стал заместителем прокурора Барнаула, а позже начальником отдела прокуратуры Алтайского края. Спустя четыре года переведен в Генпрокуратуру СССР.

С 1992 года Александр Карлин – начальник отдела управления, начальник управления по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генеральной прокуратуры Российской Федерации. С 2000 по 2004 год работал в федеральном Минюсте, где, в частности, занимал пост первого замминистра. В 2004 году Карлин возглавил и организовал деятельность нового подразделения администрации президента РФ – Управления по вопросам государственной службы. 25 августа 2005 года Карлин был наделен полномочиями руководителя администрации Алтайского края (с 1 декабря 2007 года – губернатор Алтайского края). В должности главы региона он состоял по сей день. Женат, воспитал двоих сыновей.

Читайте также в сюжете: Отставка Александра Карлина
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.05.2018 15:03
Читатель

Уррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааа

0  0
30.05.2018 15:03
должник

спасибо

0  0
30.05.2018 15:03
- гость -

Это самая лучшая новость десятилетия!!!!

0  0
30.05.2018 15:04
Грантштейн

ОлеОлеОле!!!

0  0
30.05.2018 15:04
- гость -

Как же долго мы этого ждали!!!

0  0
30.05.2018 15:07
- гость -

Ни одного доброго слова!

0  0
30.05.2018 15:07
Пацифист

а чего про Чибиса не пишете, отстаете

0  0
30.05.2018 15:07
Гость

Новость хорошая. Но сомневаюсь что будет лучше

0  0
30.05.2018 15:07
- гость -

Правильно ли я понимаю,что все правительство края тоже должно уйти в отставку?

0  0
30.05.2018 15:08
- гость -

И Путина тоже с собой))))

0  0
30.05.2018 15:09
Юный путинец

От перестановки марионеток сюжет спектакля не меняется!!!

0  0
30.05.2018 15:11
Евгений

Комменты радующихся умиляют. Рибяты, у вас от смены губернаторов ничего не изменится.

0  0
30.05.2018 15:12
- гость -

за последнее время ни одна новость так не радовала!!

0  0
30.05.2018 15:12
должник

что и к нам охранника пришлют?

0  0
30.05.2018 15:13
- гость -

ща посадят губером 10-летнего внучика патрушыва или собаку евоную какую...

0  0
30.05.2018 15:13
- гость -

Народ, значит, его выбирал-выбирал, а он возьми и уйди в отставку. Непорядочно. Плевок избирателям.

0  0
30.05.2018 15:13
- гость -

#ЯНЕВЕРЮ #ВЫВСЕВРЕТЕ ))))))))))) Неужели дожили?!

0  0
30.05.2018 15:14
- гость -

Евгению) Сама новость очень радует)

0  0
30.05.2018 15:15
Грантштейн

30.05.2018 15:07
Пацифист
Да, распространяется инфа, что губернатором будет замминистра строительства Чибис, 1979 года рождения.

0  0
30.05.2018 15:15
- гость -

30.05.2018 15:11
Евгений
Комменты радующихся умиляют. Рибяты, у вас от смены губернаторов ничего не изменится.

Утверждение с долей вероятности, а вот с ним - без вариантов.

0  0
30.05.2018 15:15
Леня

Думал что как царь наш до смерти будет править

0  0
30.05.2018 15:15
- гость -

30.05.2018 15:05
- гость -
А Дугин чем плох? это не сарказм, просто действительно не вижу ничего плохого в нем, город чиститься убирается, все намного лучше чем при бывшем менеджере( на взгляд обывателя). Расскажите о его минусах, может я зря так хорошо думаю о нем. И самое главное кого бы вы хотели видеть на его месте? Про Карлина даже не спрашиваю, почти уверен ничего хорошего нам не подсунут, а самое грустное что нам именно подсунут нового как подсунули его.

0  0
30.05.2018 15:16
Грантштейн

30.05.2018 15:07
- гость -
Да, и правительство в отставку.

0  0
30.05.2018 15:16
НАТА

Народ его не выбирал. Слава Богу, хватило ума по-собственному написать, не дожидаясь, когда попросят.

0  0
30.05.2018 15:16
Слава

Пускай придут к кормушке другие, даже это уже радует. УРААААААААА!!

0  0
30.05.2018 15:17
- гость -

Вот скажите, чем конкретно был плох Карлин, что все так радуются? И надеетесь, что придет кто-то другой, и сразу край станет жить в богатстве? Бред наивных. Мы что, до Карлина жили в богатстве, и на золотых унитазах сидели? Нет. И не будем. Или должно пройти куча десятилетий, чтобы так было. Как при Карлине, так и после него, так и при любом правителе, каждый будет надеяться только на себя. Вы ждете манны небесной от кого-то другого? Как будто до 2005 года жили зажиточно, а сейчас резко обнищали. Край всю жизнь был дотационным. И будет таким же. А прежде чем ругать, хоть кто-нибудь попытался встать на место руководителя? Нет. То-то и оно

0  0
30.05.2018 15:18
- гость -

че разорались? Пу еще не дал ответ

0  0
30.05.2018 15:19
Капитан

Евгений +100
Вот именно! Какая разница кто. Карлин или Чибис. Большинство населения края никакой разницы не почувствует.

0  0
30.05.2018 15:21
Слава

30.05.2018 15:18 - гость - Гость иди к телефону, Пу тебе сейчас позвонит

0  0
30.05.2018 15:22
- гость -

Сподобил Господь!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
30.05.2018 15:23
- гость -

КАК ЖИТЬ?

0  0
30.05.2018 15:24
должник


30.05.2018 15:17
- гость -

Вот скажите, чем конкретно был плох Карлин, что все так радуются? И надеетесь, что пр..........................................

да то что власть меняться должна, вот и радуемся. А то сплетаются там все меж собой, пусть отдыхает дед.

0  0
30.05.2018 15:25
- гость -

30.05.2018 15:15
- гость -
К сожалению не намного лучше,чем бывшие.Была надежда,что Сергей Иванович будет более подвижным и современным руководителем,чем его унылые предшественники,но так надеждой и осталось.)

0  0
30.05.2018 15:26
BLATNOI

Чибис, Андрей Владимирович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Слово «Чибис» имеет и другие значения.
Андрей Владимирович Чибис
заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис
заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис
Дата рождения 19 марта 1979 (39 лет)
Место рождения Чебоксары, Республика Чувашия, РСФСР, СССР
Андре&#769;й Влади&#769;мирович Чи&#769;бис (р. 19 марта 1979 года, г. Чебоксары, Чувашская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 6 декабря 2013 года. Главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации с 1 октября 2014 года.

Содержание
1 Биография
1.1 Нацпроект «Доступное жилье»
1.2 Российские коммунальные системы
1.3 ИСЭПИ
1.4 НП ЖКХ Развитие
1.5 Минстрой России
2 Интересные факты
3 Личная жизнь
4 Награды
5 Примечания
6 Ссылки
Биография
Родился в городе Чебоксары 19 марта 1979 года. В 1996 году поступил, а в 2001 году окончил Московский университет потребительской кооперации (специальность «Юриспруденция»). Ещё будучи студентом, учредил консалтинговую фирму, занимался адвокатской практикой[1].

С 2004 по 2005 г. — советник губернатора Рязанской области, затем — начальник экспертного отдела администрации президента Чувашской Республики.

Нацпроект «Доступное жилье»
С 2006 года на работе в Правительстве России: начальник отдела сопровождения национального проекта «Доступное жилье» Минрегионразвития, затем начальник Управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В этот период правительство активно занималось либерализацией ипотечного рынка. Кроме того, чиновники стремились облегчить доступ застройщиков к инфраструктуре и инженерным коммуникациям. Андрей Чибис стал одним из авторов стратегии массового строительства жилья для всех категорий граждан, подготовленной по поручению Президента РФ. В 2007 году

0  0
30.05.2018 15:27
- гость -

Наконец то, Наконец то! Но наверное Данилку пришлют.....

0  0
30.05.2018 15:28
- гость -

иди к телефону, Пу тебе сейчас позвонит нету у меня телефонов пусть гонца высылает

0  0
30.05.2018 15:28
- гость -

А как же "кластер"? Что с ним будет!!!

0  0
30.05.2018 15:29
- гость -

Начинаются мутные времена, передел.

0  0
30.05.2018 15:29
Н

Я вообще слышал ,что эта должность была выставлена на продажу за сколько то много миллионов евро. Надеюсь что врут. Мы столько не стоим уже.

0  0
30.05.2018 15:29
- гость -


30.05.2018 15:26
BLATNOI
 о смотрите.. человек умеет копиастить из вики.. это чудо

0  0
30.05.2018 15:30
- гость -

Говорят, Химочку поставят

0  0
30.05.2018 15:31
Грантштейн

30.05.2018 15:29
Н
Озвучьте источник вашей информации.
Мне чисто поржать - а где такие аукционы происходят?))))

0  0
30.05.2018 15:31
- гость -

30.05.2018 15:29
- гость -
Никакого передела не будет.Все уже украдено до нас.(с)

0  0
30.05.2018 15:32
- гость -

30.05.2018 15:11
Евгений
Комменты радующихся умиляют. Рибяты, у вас от смены губернаторов ничего не изменится.

Женек, может еще скажешь, что от смены путина ничего не изменится?
Вон в Свердловске день пограничника с 28 мая на осень перенесли в связи с мундиалем, а был бы не тупой руководитель, этого бы не было.
От личности в истории зависит все, даже от директора фирмы или начальника тюрьмы.

0  0
30.05.2018 15:32
- гость -

Главное вовремя остановиться!
Надеюсь нового губернатора будет выбирать народ???

0  0
30.05.2018 15:33
- гость -

так он, наверное, сейчас в выборах будет участвовать и ведь победит!!!

0  0
30.05.2018 15:35
ленин папа

Бессарабов

0  0
30.05.2018 15:36
иван

А фейерверк будет в честь этого праздника?

0  0
30.05.2018 15:37
Ируся

а смысл тогда подавать в отставку,если его полномочия до сентября следующего года были? Теперь будут в этом году. А комменты,конечно.....

0  0
30.05.2018 15:37
гость

куды побёг-то? музей на пл.Октября не достроил, токма площадь изуродовал,театр кукол не достроил, кластер не достроил, 3 ярда на благоустройство не освоил...

0  0
30.05.2018 15:38
Грантштейн

30.05.2018 15:35
ленин папа
Что бессарабов?))

Мне доставляют дикое удовольствие читать таких пикейных жилетов как вы)
Вот ноль знаний, а все туда же)

0  0
30.05.2018 15:38
- гость -

Грантштейн
30.05.2018 15:29
Мне чисто поржать - а где такие аукционы происходят?))))


Кранштейн, а ты впервые в жизни слышишь, что должности в РФ продаются?
Аукционы проводятся в Москве, организаторы - лица, принимающие решения.

0  0
30.05.2018 15:41
гость

Назначат советником Пу или вместо Сурикова

0  0
30.05.2018 15:41
Дима


От перестановки марионеток сюжет спектакля не меняется!!!
___________
В точку)

0  0
30.05.2018 15:41
- гость -

А я то думаю, чего погода такая хорошая....

0  0
30.05.2018 15:42
Грантштейн

30.05.2018 15:38
- гость -
А конкретнее можно? Или скажете: улица любая, дом с трубой?))
Я к чему веду: мне вот интересно - а как можно про что-то говорить, если вы НИЧЕГО не знаете? Как можно что-то утверждать, если у вас фактов нет?
Я вот про Чибиса так и сказал - идут разговоры об этой фамилии, слышал уже от трех своих знакомых. Плюс здесь эту фамилию назвали.
Где вы взяли про аукционы и многие миллионы евро? Откуда это?
Я может хочу поучаствовать)

0  0
30.05.2018 15:47
- гость -

Работал нормально .Еще вспомните не раз.

0  0
30.05.2018 15:49
Эхолот

Поступок не мальчика, но мужа ! Может удастся уйти достойно с цветочками ! Да-а-а-а, сейчас у всех нас "ум на раскаряку" ........кто же теперь нас будет всему учить, опять москвич или чувак ?

0  0
30.05.2018 15:51
- гость -

30.05.2018 15:38
- гость -
да ты гонишь

0  0
30.05.2018 15:54
- гость -

Почему от смены губернатора нечего не изменится, может новый в дупу пошлет все театры и музеи и все таки перенаправит деньги на Алтайский спорт.

0  0
30.05.2018 15:57
Андраник Карленович

Одно то, что реальная ситуация в крае передавалась в центр в искаженном виде, и никто не знал о существующем положении вещей, уже что-то да ЗНАЧИТ!

0  0
30.05.2018 15:58
Грантштейн

30.05.2018 15:55
Такондерога
Привильно ТИкондерога.

0  0
30.05.2018 16:00
- гость -

Спасибо всем избирателям, которые на выборах президента проголосовали за Грудинина. Это благодаря им Карлушу снимают. Хоть официальные данные были по краю 76% за Путина, но реальные то в Кремле известны. Вот и сделали выводы.

0  0
30.05.2018 16:00
- гость -

30.05.2018 15:54
- гость -
А может денюшки в аграрном регионе лучше направлять в села?Жрать то мы что будем,картины или мячи?

0  0
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