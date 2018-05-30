Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин, возглавлявший регион более 12 лет, объявил о своей отставке с занимаемого поста в среду, 30 мая.
Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания регионального правительства. Регионом Александр Богданович руководил с 2005 года.
Очередные выборы губернатора Алтайского края должны были состояться осенью 2019 года, однако в связи с уходом Карлина с поста выборы будут досрочными.
Александр Богданович Карлин родился в 1951 году в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края. В 1972 году с отличием окончил Свердловский юридический институт. Карьеру начал в прокуратуре Бийска. Был следователем, старшим следователем, помощником прокурора города, заместителем прокурора района. В 1982 году Карлин стал заместителем прокурора Барнаула, а позже начальником отдела прокуратуры Алтайского края. Спустя четыре года переведен в Генпрокуратуру СССР.
С 1992 года Александр Карлин – начальник отдела управления, начальник управления по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генеральной прокуратуры Российской Федерации. С 2000 по 2004 год работал в федеральном Минюсте, где, в частности, занимал пост первого замминистра. В 2004 году Карлин возглавил и организовал деятельность нового подразделения администрации президента РФ – Управления по вопросам государственной службы. 25 августа 2005 года Карлин был наделен полномочиями руководителя администрации Алтайского края (с 1 декабря 2007 года – губернатор Алтайского края). В должности главы региона он состоял по сей день. Женат, воспитал двоих сыновей.
Комментарии
Уррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааа
спасибо
Это самая лучшая новость десятилетия!!!!
ОлеОлеОле!!!
Как же долго мы этого ждали!!!
Ни одного доброго слова!
а чего про Чибиса не пишете, отстаете
Новость хорошая. Но сомневаюсь что будет лучше
Правильно ли я понимаю,что все правительство края тоже должно уйти в отставку?
И Путина тоже с собой))))
От перестановки марионеток сюжет спектакля не меняется!!!
Комменты радующихся умиляют. Рибяты, у вас от смены губернаторов ничего не изменится.
за последнее время ни одна новость так не радовала!!
что и к нам охранника пришлют?
ща посадят губером 10-летнего внучика патрушыва или собаку евоную какую...
Народ, значит, его выбирал-выбирал, а он возьми и уйди в отставку. Непорядочно. Плевок избирателям.
#ЯНЕВЕРЮ #ВЫВСЕВРЕТЕ ))))))))))) Неужели дожили?!
Евгению) Сама новость очень радует)
30.05.2018 15:07
Пацифист
Да, распространяется инфа, что губернатором будет замминистра строительства Чибис, 1979 года рождения.
30.05.2018 15:11
Евгений
Комменты радующихся умиляют. Рибяты, у вас от смены губернаторов ничего не изменится.
Утверждение с долей вероятности, а вот с ним - без вариантов.
Думал что как царь наш до смерти будет править
30.05.2018 15:05
- гость -
А Дугин чем плох? это не сарказм, просто действительно не вижу ничего плохого в нем, город чиститься убирается, все намного лучше чем при бывшем менеджере( на взгляд обывателя). Расскажите о его минусах, может я зря так хорошо думаю о нем. И самое главное кого бы вы хотели видеть на его месте? Про Карлина даже не спрашиваю, почти уверен ничего хорошего нам не подсунут, а самое грустное что нам именно подсунут нового как подсунули его.
30.05.2018 15:07
- гость -
Да, и правительство в отставку.
Народ его не выбирал. Слава Богу, хватило ума по-собственному написать, не дожидаясь, когда попросят.
Пускай придут к кормушке другие, даже это уже радует. УРААААААААА!!
Вот скажите, чем конкретно был плох Карлин, что все так радуются? И надеетесь, что придет кто-то другой, и сразу край станет жить в богатстве? Бред наивных. Мы что, до Карлина жили в богатстве, и на золотых унитазах сидели? Нет. И не будем. Или должно пройти куча десятилетий, чтобы так было. Как при Карлине, так и после него, так и при любом правителе, каждый будет надеяться только на себя. Вы ждете манны небесной от кого-то другого? Как будто до 2005 года жили зажиточно, а сейчас резко обнищали. Край всю жизнь был дотационным. И будет таким же. А прежде чем ругать, хоть кто-нибудь попытался встать на место руководителя? Нет. То-то и оно
че разорались? Пу еще не дал ответ
Евгений +100
Вот именно! Какая разница кто. Карлин или Чибис. Большинство населения края никакой разницы не почувствует.
30.05.2018 15:18 - гость - Гость иди к телефону, Пу тебе сейчас позвонит
Сподобил Господь!!!!!!!!!!!!!!!
КАК ЖИТЬ?
30.05.2018 15:17
- гость -
Вот скажите, чем конкретно был плох Карлин, что все так радуются? И надеетесь, что пр..........................................
да то что власть меняться должна, вот и радуемся. А то сплетаются там все меж собой, пусть отдыхает дед.
30.05.2018 15:15
- гость -
К сожалению не намного лучше,чем бывшие.Была надежда,что Сергей Иванович будет более подвижным и современным руководителем,чем его унылые предшественники,но так надеждой и осталось.)
Чибис, Андрей Владимирович
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Слово «Чибис» имеет и другие значения.
Андрей Владимирович Чибис
заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис
заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис
Дата рождения 19 марта 1979 (39 лет)
Место рождения Чебоксары, Республика Чувашия, РСФСР, СССР
Андре́й Влади́мирович Чи́бис (р. 19 марта 1979 года, г. Чебоксары, Чувашская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 6 декабря 2013 года. Главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации с 1 октября 2014 года.
Содержание
1 Биография
1.1 Нацпроект «Доступное жилье»
1.2 Российские коммунальные системы
1.3 ИСЭПИ
1.4 НП ЖКХ Развитие
1.5 Минстрой России
2 Интересные факты
3 Личная жизнь
4 Награды
5 Примечания
6 Ссылки
Биография
Родился в городе Чебоксары 19 марта 1979 года. В 1996 году поступил, а в 2001 году окончил Московский университет потребительской кооперации (специальность «Юриспруденция»). Ещё будучи студентом, учредил консалтинговую фирму, занимался адвокатской практикой[1].
С 2004 по 2005 г. — советник губернатора Рязанской области, затем — начальник экспертного отдела администрации президента Чувашской Республики.
Нацпроект «Доступное жилье»
С 2006 года на работе в Правительстве России: начальник отдела сопровождения национального проекта «Доступное жилье» Минрегионразвития, затем начальник Управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
В этот период правительство активно занималось либерализацией ипотечного рынка. Кроме того, чиновники стремились облегчить доступ застройщиков к инфраструктуре и инженерным коммуникациям. Андрей Чибис стал одним из авторов стратегии массового строительства жилья для всех категорий граждан, подготовленной по поручению Президента РФ. В 2007 году
Наконец то, Наконец то! Но наверное Данилку пришлют.....
иди к телефону, Пу тебе сейчас позвонит нету у меня телефонов пусть гонца высылает
А как же "кластер"? Что с ним будет!!!
Начинаются мутные времена, передел.
Я вообще слышал ,что эта должность была выставлена на продажу за сколько то много миллионов евро. Надеюсь что врут. Мы столько не стоим уже.
30.05.2018 15:26
BLATNOI
о смотрите.. человек умеет копиастить из вики.. это чудо
Говорят, Химочку поставят
30.05.2018 15:29
Н
Озвучьте источник вашей информации.
Мне чисто поржать - а где такие аукционы происходят?))))
30.05.2018 15:29
- гость -
Никакого передела не будет.Все уже украдено до нас.(с)
30.05.2018 15:11
Евгений
Комменты радующихся умиляют. Рибяты, у вас от смены губернаторов ничего не изменится.
Женек, может еще скажешь, что от смены путина ничего не изменится?
Вон в Свердловске день пограничника с 28 мая на осень перенесли в связи с мундиалем, а был бы не тупой руководитель, этого бы не было.
От личности в истории зависит все, даже от директора фирмы или начальника тюрьмы.
Главное вовремя остановиться!
Надеюсь нового губернатора будет выбирать народ???
так он, наверное, сейчас в выборах будет участвовать и ведь победит!!!
Бессарабов
А фейерверк будет в честь этого праздника?
а смысл тогда подавать в отставку,если его полномочия до сентября следующего года были? Теперь будут в этом году. А комменты,конечно.....
куды побёг-то? музей на пл.Октября не достроил, токма площадь изуродовал,театр кукол не достроил, кластер не достроил, 3 ярда на благоустройство не освоил...
30.05.2018 15:35
ленин папа
Что бессарабов?))
Мне доставляют дикое удовольствие читать таких пикейных жилетов как вы)
Вот ноль знаний, а все туда же)
Грантштейн
30.05.2018 15:29
Мне чисто поржать - а где такие аукционы происходят?))))
Кранштейн, а ты впервые в жизни слышишь, что должности в РФ продаются?
Аукционы проводятся в Москве, организаторы - лица, принимающие решения.
Назначат советником Пу или вместо Сурикова
От перестановки марионеток сюжет спектакля не меняется!!!
___________
В точку)
А я то думаю, чего погода такая хорошая....
30.05.2018 15:38
- гость -
А конкретнее можно? Или скажете: улица любая, дом с трубой?))
Я к чему веду: мне вот интересно - а как можно про что-то говорить, если вы НИЧЕГО не знаете? Как можно что-то утверждать, если у вас фактов нет?
Я вот про Чибиса так и сказал - идут разговоры об этой фамилии, слышал уже от трех своих знакомых. Плюс здесь эту фамилию назвали.
Где вы взяли про аукционы и многие миллионы евро? Откуда это?
Я может хочу поучаствовать)
Работал нормально .Еще вспомните не раз.
Поступок не мальчика, но мужа ! Может удастся уйти достойно с цветочками ! Да-а-а-а, сейчас у всех нас "ум на раскаряку" ........кто же теперь нас будет всему учить, опять москвич или чувак ?
30.05.2018 15:38
- гость -
да ты гонишь
Почему от смены губернатора нечего не изменится, может новый в дупу пошлет все театры и музеи и все таки перенаправит деньги на Алтайский спорт.
Одно то, что реальная ситуация в крае передавалась в центр в искаженном виде, и никто не знал о существующем положении вещей, уже что-то да ЗНАЧИТ!
30.05.2018 15:55
Такондерога
Привильно ТИкондерога.
Спасибо всем избирателям, которые на выборах президента проголосовали за Грудинина. Это благодаря им Карлушу снимают. Хоть официальные данные были по краю 76% за Путина, но реальные то в Кремле известны. Вот и сделали выводы.
30.05.2018 15:54
- гость -
А может денюшки в аграрном регионе лучше направлять в села?Жрать то мы что будем,картины или мячи?