Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил всех государственных служащих два раза в год тестировать на употребление наркотиков, сообщает RT.
По мнению Хамзаева, многие госслужащие становятся жертвами наркотической пропаганды. Он напомнил, что практику тестирования на наркотики активно применяют за рубежом.
"Трудовая деятельность такого работника становится хуже. Мы хотим, чтобы за наших детей, наши судьбы и развитие страны отвечали адекватные и здоровые люди — это золотое правило для сохранения и укрепления любой страны. Чиновники, говоря о том, что ведут антинаркотическую борьбу, дабы подтвердить свою искренность, должны начать с себя", — заявил Хамзаев.
По его словам, особенно необходимо проверять чиновников, у которых есть доступ к государственной тайне, депутатов, сенаторов, глав субъектов, отвечающих за финансы, руководителей и сотрудников силовых ведомств.
В ближайшее время инициатива будет направлена в администрацию президента России, правительство, а также региональным властям.
Комментарии
Поддерживаю абсолютно! А начать предлагаю с проверки обитателей здания на Охотном ряду. Судя по результатам их работы, конопля там крепкая.
А кремлевских не надо?
"Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев" вероятно совсем от жизни оторван, он не в курсе, что каждый госслужащий раз в год проходит обязательную диспансеризацию, а там этот вопрос выявляется на раз-два. Совсем ведать заняться нечем бедному, должность свою оправдывает.
Жириновский против
А вообще у нас не государство, а сплошные п.......лы. Всё построено на вранье. Я хоть и оптимист, но врут сверху донизу, за счет вранья и существуют, а проблемы не решаются.
Депутатов обязательно