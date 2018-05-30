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Чиновников предложили два раза в год проверять на наркотики

, ИА "Амител"
Инициатива будет направлена в администрацию президента России и правительство страны

Фото: myreutov.ru

Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил всех государственных служащих два раза в год тестировать на употребление наркотиков, сообщает RT.

По мнению Хамзаева, многие госслужащие становятся жертвами наркотической пропаганды. Он напомнил, что практику тестирования на наркотики активно применяют за рубежом.

"Трудовая деятельность такого работника становится хуже. Мы хотим, чтобы за наших детей, наши судьбы и развитие страны отвечали адекватные и здоровые люди — это золотое правило для сохранения и укрепления любой страны. Чиновники, говоря о том, что ведут антинаркотическую борьбу, дабы подтвердить свою искренность, должны начать с себя", — заявил Хамзаев.

По его словам, особенно необходимо проверять чиновников, у которых есть доступ к государственной тайне, депутатов, сенаторов, глав субъектов, отвечающих за финансы, руководителей и сотрудников силовых ведомств.

В ближайшее время инициатива будет направлена в администрацию президента России, правительство, а также региональным властям.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

30.05.2018 13:07
Мимопроходящий

Поддерживаю абсолютно! А начать предлагаю с проверки обитателей здания на Охотном ряду. Судя по результатам их работы, конопля там крепкая.

0  0
30.05.2018 13:13
- гость -

А кремлевских не надо?

0  0
30.05.2018 13:16
- гость -

"Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев" вероятно совсем от жизни оторван, он не в курсе, что каждый госслужащий раз в год проходит обязательную диспансеризацию, а там этот вопрос выявляется на раз-два. Совсем ведать заняться нечем бедному, должность свою оправдывает.

0  0
30.05.2018 13:18
должник

Жириновский против

0  0
30.05.2018 13:24
должник

А вообще у нас не государство, а сплошные п.......лы. Всё построено на вранье. Я хоть и оптимист, но врут сверху донизу, за счет вранья и существуют, а проблемы не решаются.

0  0
30.05.2018 13:47
- гость -

Депутатов обязательно

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