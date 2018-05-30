Фото: vk.com/barneos22
Внедорожник оказался на рельсах на улице Власихинской в Барнауле и блокировал движение трамваев.
"ДТП на Власихинской напротив "Газпрома". Трамваи стоят в обе стороны", — сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
На фото с места событий видно, что внедорожник оказался развернутым вдоль трамвайных путей и перпендикулярно переезду.
Комментарии
Внедорожники очень быстро ездят. Поэтому не верится, что штрафов на ремонт дорог не хватает. Может не всех штрафуют?
Похоже, ему трамвай "помог" развернуться