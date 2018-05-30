Роскосмос может недополучить 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа России в ближайшие три года может быть сокращена из-за недофинансирования примерно на 150 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По данным издания, недостаток средств финансирования уже становится причиной задержек создания межпланетных проектов, оттягивает начало строительства второй очереди космодрома Восточный и разработку новой ракетно-космической техники.
"По таким космическим программам, как ФЦП "Развитие космодромов" и Федеральная космическая программа, госкорпорация может получить из бюджета в 2019 году на 17 миллиардов рублей меньше ранее запланированных объемов, в 2020 году — на 52 миллиарда рублей, в 2021 году — на 75 миллиардов рублей меньше", — сказал источник агентства.
В сложившейся ситуации, говорят представители ракетно-космической отрасли, не будут в срок выполняться предписанные космической программой задачи, либо придется пересматривать саму программу.
Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы была утверждена правительством в 2016 году. Объем ее бюджетного финансирования определили в размере 1,4 триллиона рублей.
Ранее сообщалось, что госкорпорацию "Роскосмос" возглавил Дмитрий Рогозин.
Комментарии
а зачем нам космос, наука? союзмутфильм красивые мультики научился рисовать и дешевле намного