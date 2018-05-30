Квас и лимонад от "Бочкаревского пивоваренного завода" стали продавать в Новосибирске в гигантских бочках. Сеть квасных киосков в форме огромных деревянных бочонков заработала в столице Сибири с конца прошлой недели.
Как пишет портал "НГС.Новосибирск", особенность "Сибирского кваса" в том, что его киоски выполнены только в виде огромных деревянных бочек. Внутри находится тара для розлива, а также кеги. "Помещение" рассчитано на единственное рабочее место. Стандартные квасные тележки компания решила не использовать. Как рассказали в одном из таких новых павильонов, сейчас в городе установлено уже как минимум 12 киосков — они расположились в людных местах в разных районах Новосибирска.
Пока в киосках продается только два вида напитков: квас и лимонад. Цена обоих начинается с 15 рублей за маленький стакан (0,2 литра). "Сибирский квас" пока торгует напитками "Бочкаревского пивоваренного завода" (Алтайский край).
Между тем желание привлечь внимание к своему продукту нередко заставляет предпринимателей использовать торговые точки необычной формы и непривычное оборудование. Так, в 2016 году семейная пара превратила морской контейнер в павильон уличной еды. А в прошлом году предприниматель, торгующий напитками, закупил для них уменьшенные копии традиционных уличных железных бочек.
Впрочем, сами новосибирцы оказались не восторге от таких бочек. По мнению ряда горожан, бочонки существенным образом уродуют облик города. Еще одно замечание касается предлагаемого ценника, который, по наблюдениям жителей столицы Сибири, слишком высок.
Судя по сведениям из ЕГРЮЛ, компания "Сибирский квас" была зарегистрирована в Бурятии.
Комментарии
А где у них там санузел?
А где санузел около квасных (железных) бочек города Барнаула?