Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что провести летний отпуск дома в 2018 году планируют 45% опрошенных россиян, сообщает "Интерфакс".
В 2011 году опрос ВЦИОМ показал практически такие же результаты. Опрошенные россияне также заявили, что проведут отпуск дома из-за нехватки денег. Однако 7 лет назад таковых было 54%. Почти в два раза меньше было и желающих уехать отдыхать на дачу — 19%, сегодня таковых 34%.
"Убежденных домоседов у нас всего 9%, а тех, кто этим летом планирует остаться дома, больше в 5 раз — 45%, практически каждый второй говорит, что этим летом останется дома", — сказал Федоров.
Он подчеркнул, что основной причиной отказа от поездок по-прежнему является недостаток финансов — так считают 44% опрошенных, которые не планируют покидать место проживания.
В городе или селе России планируют провести отпуск 14%, причем среди опрошенных в возрасте от 14 до 18 лет этот показатель выше — 19%. На даче летний отпуск планируют провести 34% респондентов.
Федоров также отметил, что в последние годы россияне стали чаще отдыхать внутри страны. В этом году лидером среди направлений стало Черноморское побережье Кавказа — туда планируют отправиться 12% респондентов. Однако по-прежнему среди предпочтений на первом месте остается Крым — его хотели бы посетить 37% опрошенных.
Также Федоров подчеркнул, что число тех, кто планировал отдохнуть за границей, за последние годы снизилось - с 9% в 2013 году до 4% в 2018 году. 3% опрошенных посетят в этом году другие места на территории бывшего СССР, и 1% побывает в Прибалтике.
Комментарии
вам мост построили, а вы всё дома
А сказали по телеку что мы все хорошо живем + еще прорыв пошел. Кому верить?
им, понимаш, мундиали всякие, мосты, а они нехочут! Ща еще штраф введут за непосещение, с пеней и т.д. Загонят к счастью железной рукой. как пить дать.
Вот будет лето - поеду на дачу
В руках лопата, фигачу, фигачу.
АААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
Не забудь полить помидоры!
На булуший
И нету в жизни нифига
Как его, мать его. О! Счастья.