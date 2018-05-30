Совместить покупки и бесплатное посещение живого концерта можно будет 3 июня в торгово-развлекательном центре "Пионер". В этот день в честь празднования Международного дня защиты детей на фуд-корте ТРЦ выступит детский духовой оркестр RHYTHM BAND — 38 юных талантливых музыкантов в возрасте от 10 до 20 лет.
Коллектив RHYTHM BAND — неоднократный лауреат региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. И у посетителей ТРЦ появилась уникальная возможность послушать живую инструментальную музыку в исполнении этого оркестра.
Кстати, мероприятие подобного формата будет проводиться в "Пионере" уже второй раз.
"Мы получили уникальный опыт при организации концерта Симфонического оркестра, состоявшегося 4 ноября 2017 года, где музыканты исполнили на фуд-корте ТРЦ популярные мировые хиты из художественных фильмов, мюзиклов, телевизионных передач. В этот раз мы учтем пожелания наших посетителей и разместим огромную сцену для музыкантов, а также установим большой светодиодный экран, чтобы все, кто посетит концерт, имели возможность воочию увидеть талантливых детей, которые делают невероятные вещи, и услышать, как виртуозно они исполняют композиции. Приходите, такое в ТРЦ бывает очень редко!" — отмечает маркетолог управляющей компании ТРЦ "Пионер" Анна Лежнева.
Начало концерта — 3 июня в 16 часов. Вход свободный.
ТРЦ "Пионер":
г. Барнаул, пр. Ленина, 102 В, фуд-корт, 4-й этаж
тел.: 8 (3852) 29-04-15
pioneermall.ru
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