Горно-Алтайск стал победителем на Всероссийском конкурсе малых городов

Во вторник, 29 мая, в Москве были подведены итоги первого Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. На конкурс поступило 455 заявок из 82 российских регионов. Всего было названо 80 победителей в пяти номинациях, в одной из которых в число победителей вошел Горно-Алтайск — столица Республики Алтай.
Горно-Алтайск оказался на 11-й позиции в номинации "Малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно". Всего в этой номинации было объявлено 15 победителей.
На 2018 год предусмотрено финансовое вознаграждение городам-победителям от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения.
Из почти 450 заявок конкурсной комиссией было отобрано 198 работ, 80 лучших из них получили заслуженные награды и субсидии на реализацию проектов. Первые проекты победителей должны быть реализованы уже в этом году.
Список из 80 проектов-победителей был сформирован по итогам голосования экспертов и членов Межведомственной рабочей группы, членов Федеральной конкурсной комиссии, а также очных публичных защит проектов.
"Это первый конкурс, который напрямую позволяет запустить важные процессы преобразования и развития малых городов и исторических поселений, сохраняя их аутентичность. Именно эти города и есть сама Россия, ее лицо и дух. Минстрой России будет поддерживать муниципалитеты, их инициативы и всегда обращать внимание на то, как учитывается мнение жителей при реализации проектов. У исторических городов большой культурный и туристический потенциал. Я надеюсь, что работы конкурсантов помогут раскрыть его", — отметил глава Минстроя России Владимир Якушев.
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