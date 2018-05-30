Алтайский край пережил самый масштабный рост цен на бензин в этом году

Фото: cenyenergie.cz
Алтайский край в полной мере ощутил резкий рост цен на бензин, который был зафиксирован по всей России — за прошедшую неделю средняя стоимость литра топлива в регионе увеличилась почти на рубль.
Согласно информации Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 20 по 27 мая литр бензина АИ-92, АИ-95, а также летнего дизельного топлива подорожал в Алтайском крае в среднем на 94 копейки.
Неделей ранее, напомним, цены выросли тоже очень резко, но не настолько — в пределах 60-65 копеек.
В итоге теперь литр 92-го бензина в рознице на Алтае стоит 40,05 рубля, АИ-95 — 41,87 рубля, летнюю солярку отпускают за 43,83 рубля.
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Что касается ситуации по всей России и в Сибири, то средние цены на автобензин АИ-92 повысились в восьми округах. В Сибирском федеральном округе без изменений цены сохранились только в Республике Тыва, а повышение цен в остальных 11 субъектах обусловило рост средней цены на 0,82 руб./литр, до 39,76 руб./литр.
АИ-92 в СФО подорожал в среднем на 80 копеек, а солярка – на 82 копейки, кроме все той же Тывы.
Напомним, что в этом году цены на топливо в Алтайском крае не росли с середины января до конца марта, а затем началось удорожание ГСМ, кульминацию которого, по всей видимости, автомобилисты наблюдают в данный момент.
Комментарии
Алтайский край пережил
что больше не будет роста?
ну у нас же самые бооольшие зарплаты к тому же
АИ-95 стоит 42,20. а завтра можно ожидать и 42,50, т.к. Газпром поднимает на 30 копеек каждые три дня.
Наблюдаю стабильный рост цены на бензин. Да здравствует стабильность, да здравствует легитимный президент, которого поддержали 76% патриотов!
плохо это все повышение цены на бензин ПЛОХО
Да нормальные цены. Нужно лучше работать, чтобы иметь деньги на бензин.
судя по количеству автомобилей, забивших город, ничего страшного. у народа денег немерено.
судя по тому что люди еще не дохнут с голода на улицах, можно еще повышать цены на ВСЕ!
судя по количеству автомобилей, забивших город, ничего страшного. у народа денег немерено.
Когда на улицах не будет автомобилей, а вместо них- баррикады - вот это будет страшно...
сегодня 92-й еще на 30 копеек подкинулся..
так что не пережили еще
А кто задаст вопрос презику????
судя по тому что люди еще не дохнут с голода на улицах, можно еще повышать цены на ВСЕ!
да ладно прибедняться то. в магазинах очереди, люди полными корзинами всё хапают.
А кто задаст вопрос презику????
сам с презиками общайся
"да ладно прибедняться то. в магазинах очереди, люди полными корзинами всё хапают."
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И не говорите, Юрий Венедиктович. Зажрался наш народишко. А всё потому, что мы о нём денно и нощно заботимся.
гаранту стабильности надо вопросец то задать на сколько выросла зарплата у Всечина и ему подобных, сколотивших состояние на наследии СССР .
К автомобилю, кстати, эффект привыкания похлеще всякой "дури" - мнение психологов. Некоторые за бенз. по ползарплаты отдают.
30.05.2018 14:39
- гость -
да ладно прибедняться то. в магазинах очереди, люди полными корзинами всё хапают.
Если у человека хватает денег на корзину еды, значит нет причин беспокоиться!! Гениальная мысль!
"Поздравляю, Шарик. Ты балбес!" с