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Три новые дороги в Барнауле за 300 миллионов построят на год раньше срока

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Строительство новой автомобильной дороги Балтийская — Ускова в самом разгаре

Фото: Amic.ru

Новую автомобильную дорогу Балтийская — Ускова, строительство которой началось в Барнауле в 2017 году, сдадут на год раньше. Согласно информации подрядной организации "Индустрия", все три участка новой дороги будут готовы уже осенью. При этом полностью за работу городские власти рассчитаются в 2019 году. 

В одном из самых новых и быстроразвивающихся районов Барнаула в ближайшие три года появятся три новые дороги. Речь идет о микрорайоне "Балтийская крепость", где уже несколько лет возводятся новые дома, при этом доступная инфраструктура отсутствует. На это неоднократно обращали внимание краевых и городских властей местные жители. Два года назад застройщик перестал заниматься строительством объектов инфраструктуры на данном участке.

В прошлом году было решено, что в данном районе появится асфальтированная дорога на участках ул. Ускова от Взлетной до Балтийской, на Балтийской от Попова до Власихинской и ул. Взлетной от Ускова до Солнечной Поляны. Общая стоимость работ составит около 300 млн рублей. Подрядчиками выступают компании "Алт Авто" и ПСК "Индустрия".

В настоящее время асфальтовое покрытие уложено по всей ширине улицы Балтийской от улицы Попова до улицы Сергея Ускова. Далее подготовленное корыто под проезжую часть автомобильной дороги отсыпается щебнем и ведутся работы по укладке ливневой канализации.

"В 2017 году начались строительные работы. Было принято решение, исходя из бюджета, все работы разделить на три года. Мы же выполним их за год. Все участки уже к осени будут построены", — сказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев.

Так, будет построен с нуля участок по улице Балтийской протяженностью около 1,3 километра. Его стоимость составит 227 млн рублей. Еще около 43 млн планируют выделить на участок по улице Взлетной (около 1 километра) и 27 млн — по ул. Сергея Ускова (700 метров).

Уже в этом году будут уложены все слои асфальтобетона, на прилегающей территории высадят газон, деревья. Предполагается, что на всех участках улиц появятся тротуары с фонарями. Кроме того, подрядчик предусмотрел ливневую канализацию. Не секрет, что многие жители новых микрорайонов жаловались, что после дождей сложно было передвигаться по дорогам. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

30.05.2018 14:47
- гость -

Такого не было даже при Советах, помню лозунг "пятилетку за 3 года", но чтобы трехлетку за один......

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