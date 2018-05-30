Кого коснется увеличение платы за коммуналку в Барнауле на 31%

В пятницу, 1 июня, на заседании Барнаульской городской Думы рассмотрят важный вопрос — увеличение предельного индекса платы за коммунальные услуги. С 1 июля он должен был вырасти на 6,5%, но для части барнаульцев вырастет на 31%. Объясняем, что именно вырастет, для кого и почему.
Увеличится предельный (максимальный) индекс изменения размера платы за коммунальные услуги:
- с 3 мая по 30 июня 2018 года — на 28%,
- с 1 июля по 31 января 2018 года — на 31%.
Кого именно коснется этот рост, расскажем ниже.
Предельный индекс платы граждан означает, что выше этого процента общая плата за коммунальные услуги подняться не может. По закону индекс ежегодно устанавливается в каждом регионе и не может превышать 6,5%.
Но есть исключения. В Барнауле как раз произойдет пример такого исключения. Дело в том, что из-за роста нормативов на потребление горячей и холодной воды рост платы за воду просто не сможет уложиться в 6,5%. Поэтому депутаты БГД, пользуясь своим законным правом, будут вынуждены поднять предельный индекс. Иначе никак, ведь платить за потребляемые услуги надо.
Как подчеркнул в беседе с корреспондентом портала Amic.ru заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко, рост платы не обязательно составит ровно 31%. И это не выдуманная цифра, специалисты просчитали, что с учетом новых нормативов плата за горячую и холодную воду может вырасти максимум на этот уровень. Именно плата за воду, а не за все коммунальные услуги.
И рост этот коснется лишь части барнаульцев.
Увеличение платы до 31% грозит только тем гражданам, кто не передает показания воды по индивидуальным приборам учета или приборы в квартире не установлены. Эта категория пользователей услуг платит по нормативу, умноженному на тариф. "Оприборенные" граждане – по количеству реально потребленных кубов, умноженных на тариф. Тариф един для всех, с 1 июля он вырастет незначительно.
По нормативу будет платить 141 тысяча 556 граждан. Подчеркнем, что именно граждан, а не квартир, потому что норматив начисляется на одного человека, проживающего в квартире, то есть на каждого члена семьи. Максимальный рост платы в 31% грозит около 14 тысячам граждан. Это в основном проживающие в благоустроенных домах в 10 этажей и выше, получающих воду от МУП "Энергетик".
Для всех остальных жителей Барнаула плата за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года вырастет не более чем на 6,5%. Это повышение предельного индекса было установлено еще в конце прошлого года.
Кстати, по закону все потребители должны были установить в квартирах индивидуальные приборы учета воды до 1 июля 2012 года.
Напомним, повышение платы на 6,5% с 1 июля произошло бы в любом случае в целом по Барнаулу.
Рост до 31% — это внеплановое повышение. И произошло оно из-за того, что с 3 мая 2018 года решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов в регионе введены новые нормативы по водоснабжению и водоотведению. Предыдущие были отменены по суду как несправедливые. Эти новые нормативы выше прежних, принятых в 2014 году, однако ниже тех, что действовали до 2014 года.
Для примера: до мая 2018 года норматив на холодную воду в месяц составлял для многоквартирного дома в среднем 2,6 куба на человека, теперь 4,297 куба. На горячую: с 1,7 куб. м до 3,159 куб. м. На водоотведение рост с 4,3 куб. м до 7,456 куб. м.
Вырос норматив — выросла и плата за него.
Приведем пример. В апреле 2018 года (когда еще не было никаких изменений) семья из трех человек в квартире в 54 квадратных метра платила за холодную воду 181 рубль (это норматив в 2,66 куба, умноженный на троих проживающих и на тариф в 22,77 руб. за куб). За июль эта семья заплатит уже 298 рублей (норматив составит 4,342 куба на человека, тариф поднялся незначительно — 22,95 руб. за куб). Как видим, рост на 64%.
По горячей воде рост для той же семьи будет почти в два раза. В апреле семья при нормативе в 1,7 куба и тарифе в 217 рублей за куб платила 1106 рублей. В июле же заплатит 2171 рубль при нормативе в 3,214 куба на человека и тарифе в 225 рублей.
В целом за апрель за коммунальные услуги (вода, водоотведение, отопление и электроснабжение по нормативу) эта семья заплатила около 4700 рублей. После 1 июля заплатит уже 6200. Как видим, рост платы для такой семьи без прибора учета значительно бы превысил общегородские 6,5%. Этот рост составляет почти 30%.
Отметим, что один счетчик стоит около 400-500 рублей. Установил два счетчика – и тебе уже не придется платить по возросшему нормативу.
Главная причина роста нормативов — сделать их более справедливыми. Главное последствие, как ожидают власти, простимулировать граждан устанавливать приборы учета воды.
Поясним подробнее. В 2014 году в Барнауле новые нормативы в многоквартирных благоустроенных домах с этажностью 4-9 этажей на холодную воду снизились в 2,3 раза (с 6,45 до 2,74 кубометра на 1 человека в месяц), по горячей воде – в 1,8 раза (с 3,15 до 1,77 кубометра на человека в месяц). То есть платить за холодную воду стали меньше в 2,3 раза, за горячую — в 1,8 раза.
После этого дешевле стало платить по нормативу, чем по реальному потреблению по счетчику. Вылил, например, 4 куба горячей воды, а заплатил только за 1,77. Всё, что вылито свыше норматива и счетчиков, делится на всех жителей. То есть сосед со счетчиком вынужден еще брать на себя часть платы за соседа без счетчика. Раньше это называлось ОДН (общедомовые нужды), теперь СОИ (содержание общего имущества). Но как ни назови — все равно делится на всех. Несправедливо.
Всё, что было свыше предельного индекса, ложилось на плечи управляющих компаний. По словам Александра Алексеенко, это около 8-9 млн рублей на все УК в городе в год. УК, в свою очередь, компенсировали эти деньги за счет жилищных плат с жителей. То есть все равно приходилось платить за нерадивого соседа всему дому.
"Почему люди, которые поставили приборы учета, должны платить за людей, у которых нет этих приборов учета? Более справедливые нормативы приведут к снижению платы за доначисления содержания общего имущества с квартир с приборами учета", — отметил Александр Алексеенко.
К 2015 году в Барнауле было 72% (204 тысячи) квартир в благоустроенных домах с установленными приборами учета. Однако после снижения нормативов люди стали отказываться от ПУ. К ноябрю 2017 года ими перестали пользоваться 9% "оприборенных" квартир (это 19,4 тысячи семей) и стали платить по нормативам.
За эти годы приборы учета появились еще в 20 тысячах квартир. Но этот прирост за счет строительства и заселения новых домов, которые уже идут с приборами учета в каждой квартире. Сегодня количество квартир с приборами составляет 225 тысяч.
Если бы тогда, в 2014 году, нормативы не снизились, то сегодня в Барнауле было уже 96% "оприборенных" квартир.
Ошибок быть не должно, потому что большая часть квитанций города высчитывается специальной программой. Повторимся, повышение до 31% коснется только тех граждан, которые не имеют приборы учета или не пользуются ими.
Но если появились вопросы, можно обратиться в ООО "Вычислительный центр ЖКХ", комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула, Государственную инспекцию региона, краевое управление по тарифам.
Комментарии
и че не все 300%.. слабаки
с 3 мая по 30 июня 2018 года — на 28%,
с 1 июля по 31 января 2018 года — на 31%.
Кого именно коснется этот рост, расскажем ниже.
Предельный индекс платы граждан означает, что выше этого процента общая плата за коммунальные услуги подняться не может. По закону индекс ежегодно устанавливается в каждом регионе и не может превышать 6,5%.
Не понятно.
Но есть исключения. В Барнауле как раз произойдет пример такого исключения. Дело в том, что из-за роста нормативов на потребление горячей и холодной воды рост платы за воду просто не сможет уложиться в 6,5%. Поэтому депутаты БГД, пользуясь своим законным правом, будут вынуждены поднять предельный индекс. Иначе никак, ведь платить за потребляемые услуги надо.
Каждый абзац вызывает саркастический смех.
А почему 6,5%? Инфляция же меньше 3%. Вот так и отгрызают оккупанты у народа по несколько процентов со всех сторон. Твари.
Все чинно и достойно - население двигает единороссов в Думу, они же в ответ окучивают этих недотеп по полной - общественный договор называется!!!
кажется 76% на выборах одобрили такое поведение власти, сейчас поздно возмущаться
Для примера: до мая 2018 года норматив на холодную воду в месяц составлял для многоквартирного дома в среднем 2,6 куба на человека, теперь 4,297 куба. На горячую: с 1,7 куб. м до 3,159 куб. м. На водоотведение рост с 4,3 куб. м до 7,456 куб. м.
и откуда вы такие цифры берете
Решение от 19 ноября 2014 года № 118 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Алтайского края"
приложение 1.4, с 01.01.2017 нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению...Многоквартирные дома с централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения
Этажность дома 4-9
холодное водоснабжение - 4,38 куб. м на 1 человека в месяц
горячее водоснабжение - 2,83 куб. м на 1 человека в месяц
водоотведение - 7,21 куб. м на 1 человека в месяц
и где здесь в среднем 2,6 куба на холодную воду и 1,7 куба на горячую и 4,3 куб. м на водоотведение?
Очень мило, конечно... И как ставить счётчик на горячую воду, если она практически всё время чуть тёплая. Караулим весь день, когда горячая пойдет, чтоб помыться и посуду помыть. Из ЖЭУ техники полгода разбирались, ничего не поняли