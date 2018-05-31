1 июня в 12 часов в Горно-Алтайске состоится торжественное открытие первого в Республике Алтай строительного гипермаркета "АКСИОМА" по адресу: пр. Коммунистический, 85.
На мероприятии, посвящённом открытию гипермаркета и Дню защиты детей, можно будет весело провести время в компании с любимыми героями из мультфильмов, угоститься сахарной ватой, сфотографироваться с ростовыми куклами, поучаствовать в конкурсах и выиграть фирменные сувениры, попрыгать на батуте и создать яркий образ для своего ребенка с помощью аквагрима, и все это совершенно бесплатно.
Посетив мастер-классы, которые будут проходить в день открытия, посетители узнают много полезной информации по строительству и ремонту от настоящих профессионалов своего дела.
Также в день открытия каждому покупателю — бонусная карта с приветственными 300 бонусами в подарок!
"Открытие строительного гипермаркета "АКСИОМА" — большое праздничное событие для нас, и мы постараемся подарить это ощущение радости и жителям Горно-Алтайска", — говорит директор гипермаркета "АКСИОМА" Николай Тарасов.
"АКСИОМА" — современный комплекс европейского формата, где можно найти все необходимое для ремонта, а также мебель, предметы декора, текстиль, посуду, корма для животных, комнатные растения, бытовую химию, садовый инвентарь, саженцы, семена и другие товары для дома и дачи.
"АКСИОМА" — надежный и компетентный помощник, который способен открыть новые горизонты комфорта в доме каждого покупателя.
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