Новые штрафы за нарушение благоустройства появились в Алтайском крае

Несвоевременная уборка снега, мытье авто и выпас скота в неположенном месте теперь будут караться штрафами по всему Алтайскому краю. В регионе ужесточили и упорядочили ответственность за нарушение правил благоустройства. Поправки в краевой закон внесли депутаты регионального Заксобрания на сессии в четверг, 31 мая.
Речь идет о статье 27 закона Алтайского края "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края". Штрафы прописаны и для населения, и для чиновников.
Итак, теперь в Алтайском крае запрещено:
- Мыть транспортные средства в местах общего пользования.
- Не очищать территорию общего пользования от снега, листвы, порубочных остатков деревьев.
- Нарушать правила содержания внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений.
- Нарушать правила организации освещения.
- Размещать объявления, рисовать и писать на не предназначенных для этого местах.
- Ставить авто на газоне (если это не связано с нарушением правил стоянки).
- Перемещать, сносить и плохо содержать скамейки, урны, бордюры, ограждения и указатели.
- Нарушать порядок организации стоков ливневых вод.
- Нарушать порядок проведения земляных работ.
- Пасти сельскохозяйственных животных и домашнюю птицу вне специально отведенных для этих целей мест.
За это гражданам грозит административный штраф в размере от 500 до 3000 рублей; должностным лицам – от 1000 до 10 000 рублей; юридическим лицам – от 5000 до 50 000 рублей.
Комментарии
В Бийске все дома исписаны предложением работы по закладке наркотиков, никого не ловят. Управляющие компании не закрашивают надписи.
Все газоны и дет.площадки в авто.
По Попова от ПАвловского тракта до Цветочной- все газоны в авто.
Много лет, а составить протокол некому чтоль?
Островского, 50 - вместо газонов- грязное месиво и стоящие в нём машины.
В этом же доме- опорный пункт полиции и участковый.
Островского, 52 - вместо газонов вкопаны покрышки и в грязи "организована" стоянка автомобилей. УК- ДЕЗ-2 об этом знает, но не чешется.
Ну а что вы хотите. На Никитина все посаженные осенью газоны раскатали машины самой администрации.
Амик, давай еще раз статью про авто и газоны. Что считать газоном, что нет и самое главное куда жаловаться.
Где асфальта нет, там и газон