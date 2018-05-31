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Новые штрафы за нарушение благоустройства появились в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Штрафы грозят не только населению, но и чиновникам

Фото: 2-999-999.ru

Несвоевременная уборка снега, мытье авто и выпас скота в неположенном месте теперь будут караться штрафами по всему Алтайскому краю. В регионе ужесточили и упорядочили ответственность за нарушение правил благоустройства. Поправки в краевой закон внесли депутаты регионального Заксобрания на сессии в четверг, 31 мая.

Речь идет о статье 27 закона Алтайского края "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края". Штрафы прописаны и для населения, и для чиновников.

Итак, теперь в Алтайском крае запрещено:

  • Мыть транспортные средства в местах общего пользования.
  • Не очищать территорию общего пользования от снега, листвы, порубочных остатков деревьев.
  • Нарушать правила содержания внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений.
  • Нарушать правила организации освещения.
  • Размещать объявления, рисовать и писать на не предназначенных для этого местах.
  • Ставить авто на газоне (если это не связано с нарушением правил стоянки).
  • Перемещать, сносить и плохо содержать скамейки, урны, бордюры, ограждения и указатели.
  • Нарушать порядок организации стоков ливневых вод.
  • Нарушать порядок проведения земляных работ.
  • Пасти сельскохозяйственных животных и домашнюю птицу вне специально отведенных для этих целей мест.

За это гражданам грозит административный штраф в размере от 500 до 3000 рублей; должностным лицам – от 1000 до 10 000 рублей; юридическим лицам – от 5000 до 50 000 рублей.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.05.2018 10:29
- гость -

В Бийске все дома исписаны предложением работы по закладке наркотиков, никого не ловят. Управляющие компании не закрашивают надписи.

0  0
31.05.2018 10:30
- гость -

Все газоны и дет.площадки в авто.

0  0
31.05.2018 10:46
Митенька ржевский

По Попова от ПАвловского тракта до Цветочной- все газоны в авто.
Много лет, а составить протокол некому чтоль?

0  0
31.05.2018 10:49
Митенька ржевский

Островского, 50 - вместо газонов- грязное месиво и стоящие в нём машины.
В этом же доме- опорный пункт полиции и участковый.
Островского, 52 - вместо газонов вкопаны покрышки и в грязи "организована" стоянка автомобилей. УК- ДЕЗ-2 об этом знает, но не чешется.

0  0
31.05.2018 11:06
- гость -

Ну а что вы хотите. На Никитина все посаженные осенью газоны раскатали машины самой администрации.

0  0
31.05.2018 11:06
Сергей

Амик, давай еще раз статью про авто и газоны. Что считать газоном, что нет и самое главное куда жаловаться.

0  0
31.05.2018 11:32
- гость -

Где асфальта нет, там и газон

0  0
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